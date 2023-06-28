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Директором Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, призначено Маркіяна Ключковського

09:41 28.06.2023 |

Економіка

 

Засновника і партнера юридичної фірми "Астерс", члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського призначено виконавчим директором Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, повідомила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.

"Після узгодження Правил призначення та звільнення членів ради Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, було запропоновано призначити виконавчого директора реєстру. За пропозицією уряду України та ухвалою конференції ним став Маркіян Ключковський. Це цілком логічне, закономірне призначення людини, яка запропонувала модель компенсаційного механізму та не припиняє ні на мить працювати над ним, над його запуском", - написала Мудра за підсумками Конференції учасників Реєстру збитків в Страсбурзі.

Крім того, на конференції було затверджено попередні витрати на період з 1 липня до 30 вересня 2023 року. Також було обговорено інші адміністративні питання: розміщення реєстру в Гаазі (угода з приймаючою державою між Радою Європи та Нідерландами). Незабаром розпочнеться прийом кандидатів у члени ради реєстру.

"Наступний чекпоінт - 12 вересня 2023 року в Ризі (Латвія), наступна конференція учасників, де звіримось остаточно, як усе в нас запрацювало, та побіжимо далі проваджувати інші компоненти компенсаційного механізму: компенсаційну комісію та фонд. А паралельно продовжуємо лупити скелю під назвою: конфіскація російських суверенних активів", - підсумувала Мудра.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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