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АНАЛІТИКА

Кубраков очолив комісію, яка перевірятиме стан мостів – Шмигаль

09:34 28.06.2023 |

Економіка, Україна

 

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков очолив комісію, створену для перевірки стану мостів, які є в Україні.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Є проблеми у регіонах, які також не вирішуються. Створюємо комісію для перевірки стану мостів, яку очолить віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков», - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 23 червня глава уряду повідомив про те, що в Україні планують перевірити стан мостів.

 

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