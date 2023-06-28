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Кубраков очолив комісію, яка перевірятиме стан мостів – Шмигаль
Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков очолив комісію, створену для перевірки стану мостів, які є в Україні.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Укрінформ.
«Є проблеми у регіонах, які також не вирішуються. Створюємо комісію для перевірки стану мостів, яку очолить віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков», - сказав Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, 23 червня глава уряду повідомив про те, що в Україні планують перевірити стан мостів.
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