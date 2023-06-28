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МВФ розгляне виділення Україні 2-го траншу EFF 29 червня
22:27 27.06.2023 |
Рада директорів Міжнародного валютного фонду 29 червня розгляне питання першого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України, за підсумками якого планується виділити другий транш близько $900 млн.
Відповідне питання внесено до порядку денного засідання разом із питанням про четвертий перегляд програми EFF для Камеруну, йдеться на сайті фонду у вівторок.
Міністр фінансів Сергій Марченко від початку цього тижня перебуває у Вашингтоні в рамках виконання своїх обов'язків голови Ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік, яким його обрали в жовтні минулого року.
"Головне для мене на цій посаді - це не тільки виконання безпосередніх обов'язків голови ради, а й додаткові можливості представляти та регулярно актуалізувати інтереси України у Світовому банку та МВФ", - зазначив він у фейсбуці.
Як повідомлялося, МВФ і Україна досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement) щодо оновленого комплексу економічної та фінансової політики в рамках першого перегляду 4-річної програми EFF на $15,6 млрд 30 травня.
Зазначалося, що всі кількісні критерії ефективності на кінець квітня і структурні контрольні показники на кінець травня було виконано, що підготувало ґрунт для розгляду радою директорів МВФ виділення Україні другого траншу за програмою EFF у розмірі близько $900 млн (SDR663,9 млн).
Програму було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (близько $900 млн) у середині червня і жовтня цього року та наприкінці лютого наступного року за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.
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