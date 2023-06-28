Роздрібний товарообіг України в I кв. 2023 р. скоротився на 9,1% - Держстат

Обіг роздрібної торгівлі України в січні-березні 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року знизився на 9,1% і становив 390,1 млрд грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

За даними статвідомства, водночас у березні цього року зафіксовано зростання роздрібного товарообігу до березня минулого року на 35,5%, тоді як у лютому спад становив 22,6%.

Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у першому кварталі 2023 року порівняно з першим кварталом 2022 року скоротився на 11,2% і становив 262,7 млрд грн.

Цей показник у березні 2023 року зріс щодо березня 2022 року на 35,4%, тоді як у лютому спад становив 25,2%.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялося, у 2022 році роздрібний товарообіг в Україні впав на 21,4%.

