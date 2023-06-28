Фінансові новини
- |
- 28.06.23
- |
- 00:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Роздрібний товарообіг України в I кв. 2023 р. скоротився на 9,1% - Держстат
19:02 27.06.2023 |
Обіг роздрібної торгівлі України в січні-березні 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року знизився на 9,1% і становив 390,1 млрд грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.
За даними статвідомства, водночас у березні цього року зафіксовано зростання роздрібного товарообігу до березня минулого року на 35,5%, тоді як у лютому спад становив 22,6%.
Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у першому кварталі 2023 року порівняно з першим кварталом 2022 року скоротився на 11,2% і становив 262,7 млрд грн.
Цей показник у березні 2023 року зріс щодо березня 2022 року на 35,4%, тоді як у лютому спад становив 25,2%.
Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.
Як повідомлялося, у 2022 році роздрібний товарообіг в Україні впав на 21,4%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Батіг і пряник для Банкової. Як ЄС (не)даватиме Україні 50 млрд євро
|НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання
|Євросоюз просуватиме українську формулу миру, - Боррель
|ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський звільнив Гусєва з посади голови «Укроборонпрому»
|Експорт агропродукції з морських портів України за тиждень скоротився на 18%
|Тіньовий ринок пального в Україні становить 10-15%, бюджет недоотримує 5-10 мільярдів
|Мінфін розмістив ОВДП на 7,76 мільярда гривень
|МВФ розгляне виділення Україні 2-го траншу EFF 29 червня
|Моторне паливо протягом липня може підвищиться на 3-8 грн/л - голова А-95
Бізнес
|Qualcomm представила процесор Snapdragon 4 Gen 2 для бюджетних смартфонів нового покоління
|Учені створили новий тип пам'яті, яка значно прискорить штучний інтелект
|Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven
|OpenAI, Google DeepMind та інші ШІ-стартапи увійшли до 100 найвпливовіших компаній року за версією журналу Time
|Японські фахівці змогли на порядок збільшити потужність напівпровідникового лазера. Тепер він здатний різати метал
|Google проводить внутрішнє тестування сервісу Playables, який дасть змогу грати в онлайн-ігри на YouTube, зокрема й на мобільних пристроях
|Тепер справді безконтактна оплата: у найближчі 5 років радіус дії NFC збільшиться в 6 разів