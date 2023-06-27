АРМА поскаржилася на блокування передачі активів в управління російським власником

Російські власники блокують передачу в управління арештованого майна ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс", яке займається продажем сільгосптехніки.

Про це повідомляє Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Згідно із повідомленням, арештоване майно ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" АРМА отримало в управління у квітні. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є громадянин РФ, котрий підтримує збройну агресію проти України.

Після цього АРМА оголосило конкурс для відбору управителя та обрало переможця - ТОВ "ЄС Груп Експорт-Імпорт КО", з яким 15 червня уклало договір.

"На 26 червня було заплановано передачу майна від прокурора управителю... Однак, після прибуття за місцезнаходженням активів та пред'явлення усіх необхідних документів, працівники АРМА зіштовхнулись з опором представників ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс", які не надали доступ до арештованого майна", - зазначається у повідомленні.

З огляду на це АРМА направило заяву про вчинення злочину з боку ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" до Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Як писав БізнесЦензор, "Юпітер 9 Агросервіс" - офіційний дилер сільгосптехніки John Deere, Väderstad, Manitou, Geringhoff, Mitas та Trelleborg. Його власниками є росіяни Олександр Барков та Боріс Сапожков.

На початку червня Офіс генпрокурора повідомляв про передачу в АРМА арештованих активів цієї компанії вартістю 150 млн грн. Зокрема, йдеться про 26 одиниць транспортної техніки на загальну суму понад 30 млн грн, земельну ділянку площею 5 га орієнтовною вартістю 6 млн грн та комплекс будівель загальною площею 6 тисяч кв м вартістю понад 120 млн грн.