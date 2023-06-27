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Уряд виділить ще 84 мільйони за програмою «єРобота» на старт або розвиток бізнесу
13:25 27.06.2023 |
Ще 353 українця отримають від держави мікрогранти на започаткування й розвиток бізнесу за програмою "Власна справа". За підсумками дев'ятої хвилі подач заяв на мікрогранти українці отримають 84,3 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Загалом із моменту старту програми в липні минулого року її переможцями стали майже 6 тисяч підприємців.
"5 тисяч з них вже отримали кошти на загальну суму 1,2 млрд грн та реалізують свої бізнес-проєкти, працюють, сплачують податки, створюють нові робочі місця. За рік дії програми отримувачі мікрогрантів створять понад 14 тисяч робочих місць", - наголосила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
Зазначається, що серед отримувачів мікрогрантів дев'ятої хвилі 51% жінок і 49% чоловіків. Найбільше переможців із Львівської (61 особа), Рівненської (44 особи), Івано-Франківської (27 осіб), Житомирської (23 особи) областей, а також з Києва (26 осіб).
Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.
Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці дев'ятої хвилі, є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів; тимчасове розміщування й організація харчування; переробна промисловість; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги.
Цього року на програму "Власна справа" бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис. мікрогрантів.
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