Уряд виділить ще 84 мільйони за програмою «єРобота» на старт або розвиток бізнесу

Ще 353 українця отримають від держави мікрогранти на започаткування й розвиток бізнесу за програмою "Власна справа". За підсумками дев'ятої хвилі подач заяв на мікрогранти українці отримають 84,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Загалом із моменту старту програми в липні минулого року її переможцями стали майже 6 тисяч підприємців.

"5 тисяч з них вже отримали кошти на загальну суму 1,2 млрд грн та реалізують свої бізнес-проєкти, працюють, сплачують податки, створюють нові робочі місця. За рік дії програми отримувачі мікрогрантів створять понад 14 тисяч робочих місць", - наголосила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Зазначається, що серед отримувачів мікрогрантів дев'ятої хвилі 51% жінок і 49% чоловіків. Найбільше переможців із Львівської (61 особа), Рівненської (44 особи), Івано-Франківської (27 осіб), Житомирської (23 особи) областей, а також з Києва (26 осіб).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці дев'ятої хвилі, є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів; тимчасове розміщування й організація харчування; переробна промисловість; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги.

Цього року на програму "Власна справа" бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис. мікрогрантів.