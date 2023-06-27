Спад промвиробництва в Україні в I кв.-2023 сповільнився до 16,2% - Держстат

Промислове виробництво в Україні сповільнило спад у першому кварталі 2023 року до 16,2% з 36,9% за підсумками 2022 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Відомство уточнило, що в січні 2023 року до січня 2022 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 40%, у лютому спад сповільнився до 28,2%, тоді як у березні було зафіксовано зростання на 51,2%.

Держстат уточнює, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої РФ території та частини територій, на яких тривають бої.

За секторами статистичне відомство зафіксувало найбільший спад за перший квартал у постачанні електроенергії, газу та пари - 23%, тоді як у переробній і добувній промисловості він становив по 14,8%.

У березні цього року до березня минулого Держстат зафіксував зростання в переробній промисловості на 94,9%, у добувній - на 31,7%, тоді як у постачанні електроенергії, газу та пари зниження становило 0,9%.



Індекси промислової продукції основних видів діяльності у березні 2023р.