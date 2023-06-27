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Спад промвиробництва в Україні в I кв.-2023 сповільнився до 16,2% - Держстат

12:24 27.06.2023 |

Економіка

 

Промислове виробництво в Україні сповільнило спад у першому кварталі 2023 року до 16,2% з 36,9% за підсумками 2022 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Відомство уточнило, що в січні 2023 року до січня 2022 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 40%, у лютому спад сповільнився до 28,2%, тоді як у березні було зафіксовано зростання на 51,2%.

Держстат уточнює, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої РФ території та частини територій, на яких тривають бої.

За секторами статистичне відомство зафіксувало найбільший спад за перший квартал у постачанні електроенергії, газу та пари - 23%, тоді як у переробній і добувній промисловості він становив по 14,8%.

У березні цього року до березня минулого Держстат зафіксував зростання в переробній промисловості на 94,9%, у добувній - на 31,7%, тоді як у постачанні електроенергії, газу та пари зниження становило 0,9%.


Індекси промислової продукції основних видів діяльності у березні 2023р.

 березень 2023р до лютого 20223р. %березень 2023р до березня 2022р. %січень-березень-2023 до січня-березня2022%
Промисловість всього 119.6151.283.8
Видобувна та переробна промисловість124.1165.685.2
Вибувна промисловість та розробка кар'єрів139.5131.785.2
- видобуток кам'яного та бурого вугілля 121.6 105.6 88.6
- видобуток сирої нафти та природного газу 110.4 103.4 94.8
- Видобуток металевих руд 252.2 248.8 70.6
Переробна промисловість 116.6194.985.2
Виробництво продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів 113.6 198.3 102.9
Текстильне виробництво; виробництво одягу, виробів зі шкіри та інших матеріалів, хутра та виробів з хутра 115.2 145.4 97.0
Виготовлення виробів із деревини. виробництво паперу та поліграфічна діяльність 111.1 228.1 96.9
Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки. 118.8 62.7 29.1
Виробництво хімічних виробів та хімічної продукції 136.6 515.2 73.3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів 107.5 112.5 76.1
Виробництво гумових та пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 132.3 291.5 80.1
Металургійне виробництво. Виготовлення готових металевих виробів, окрім машин та обладнання 127.1 241.0 50.8
Машинобудування 113.8 204.2 94.0
Виробництво комп'ютерів, електричної та оптичної продукції 83.2 146.0 82.0
Виробництво електричного обладнання 120.9 197.5 103.4
Виробництво машин та обладнання. не віднесених до інших груп 120.7 232.2 70.0
Виробництво автотранспортних засобів. причепів та напівпричепів тощо. 112.4 208.6 110.8
Виробництво меблів, іншої продукції. ремонт та монтаж машин та обладнання 119.7 171.9 93.3
Постачання електроенергії, газу, пару та кондиціонування повітря
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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