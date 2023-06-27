Спад промвиробництва в Україні в I кв.-2023 сповільнився до 16,2% - Держстат

Промислове виробництво в Україні сповільнило спад у першому кварталі 2023 року до 16,2% з 36,9% за підсумками 2022 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Відомство уточнило, що в січні 2023 року до січня 2022 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 40%, у лютому спад сповільнився до 28,2%, тоді як у березні було зафіксовано зростання на 51,2%.
Держстат уточнює, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої РФ території та частини територій, на яких тривають бої.
За секторами статистичне відомство зафіксувало найбільший спад за перший квартал у постачанні електроенергії, газу та пари - 23%, тоді як у переробній і добувній промисловості він становив по 14,8%.
У березні цього року до березня минулого Держстат зафіксував зростання в переробній промисловості на 94,9%, у добувній - на 31,7%, тоді як у постачанні електроенергії, газу та пари зниження становило 0,9%.
Індекси промислової продукції основних видів діяльності у березні 2023р.
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|березень 2023р до лютого 20223р. %
|березень 2023р до березня 2022р. %
|січень-березень-2023 до січня-березня2022%
|Промисловість всього
|119.6
|151.2
|83.8
|Видобувна та переробна промисловість
|124.1
|165.6
|85.2
|Вибувна промисловість та розробка кар'єрів
|139.5
|131.7
|85.2
| - видобуток кам'яного та бурого вугілля
| 121.6
| 105.6
| 88.6
| - видобуток сирої нафти та природного газу
| 110.4
| 103.4
| 94.8
| - Видобуток металевих руд
| 252.2
| 248.8
| 70.6
|Переробна промисловість
|116.6
|194.9
|85.2
| Виробництво продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів
| 113.6
| 198.3
| 102.9
| Текстильне виробництво; виробництво одягу, виробів зі шкіри та інших матеріалів, хутра та виробів з хутра
| 115.2
| 145.4
| 97.0
| Виготовлення виробів із деревини. виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 111.1
| 228.1
| 96.9
| Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки.
| 118.8
| 62.7
| 29.1
| Виробництво хімічних виробів та хімічної продукції
| 136.6
| 515.2
| 73.3
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів
| 107.5
| 112.5
| 76.1
| Виробництво гумових та пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
| 132.3
| 291.5
| 80.1
| Металургійне виробництво. Виготовлення готових металевих виробів, окрім машин та обладнання
| 127.1
| 241.0
| 50.8
| Машинобудування
| 113.8
| 204.2
| 94.0
| Виробництво комп'ютерів, електричної та оптичної продукції
| 83.2
| 146.0
| 82.0
| Виробництво електричного обладнання
| 120.9
| 197.5
| 103.4
| Виробництво машин та обладнання. не віднесених до інших груп
| 120.7
| 232.2
| 70.0
| Виробництво автотранспортних засобів. причепів та напівпричепів тощо.
| 112.4
| 208.6
| 110.8
| Виробництво меблів, іншої продукції. ремонт та монтаж машин та обладнання
| 119.7
| 171.9
| 93.3
|Постачання електроенергії, газу, пару та кондиціонування повітря