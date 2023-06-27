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АНАЛІТИКА

Три українські виробники отримають гроші на розробки проти ворожих БПЛА

 

Три українські виробники отримають кошти на реалізацію та масштабування розробок для протидії ворожим безпілотникам.

Як пише Мілітарний, про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Вони отримають по одному мільйону доларів для своїх проєктів.

24-25 червня в Україні відбувся другий щорічний хакатон Drone Hackathon «Anti-Shahеd».

Під час заходу 50 команд презентували свої проєкти для представників Сил безпеки та оборони України.

Три українські виробники отримають гроші на розробки проти ворожих БПЛА

 Один з проєктів представлений на Drone Hackathon «Anti-Shahеd»

За результатами було обрано трьох переможців, які презентували найдієвіші та найефективніші проєкти, зазначають у Мінцифри.

Кожен з них отримає по 1 млн доларів для реалізації та масштабування технологічних розробок, які допоможуть боротися з ворожими дронами Shahed іранського виробництва.

"Зараз критично важливо створити альтернативні системи протидії іранським шахедам. Маємо круті кейси з Армією дронів, коли постачали на передову не лише іноземні дрони, а й БПЛА вітчизняного виробництва. Аналогічне потрібно реалізувати з розвитком систем захисту українського неба", - зазначив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Три українські виробники отримають гроші на розробки проти ворожих БПЛА

 Один з проєктів представлений на Drone Hackathon «Anti-Shahеd»

Кошти підуть на якнайшвидшу реалізацію розробки, яка знищуватиме ворожі дрони в українському небі.

Зазначається, що нові технології покликані допомогти боротися з іранськими БПЛА Shahed, щоб не витрачати ресурси української протиповітряної оборони (ППО) на їх знищення.

Три українські виробники отримають гроші на розробки проти ворожих БПЛА

 Один з проєктів представлений на Drone Hackathon «Anti-Shahеd»

Drone Hackathon «Anti-Shahеd» об'єднав розробників, інженерів, кіберспеціалістів та ентузіастів, які створюють передові системи й технології для виявлення, відстежування та знищення ворожих дронів.

Оцінювали проєкти спеціалісти різних родів і видів військ, військових структур та цифрових технологій.
 

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