Три українські виробники отримають гроші на розробки проти ворожих БПЛА

Три українські виробники отримають кошти на реалізацію та масштабування розробок для протидії ворожим безпілотникам.
Як пише Мілітарний, про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Вони отримають по одному мільйону доларів для своїх проєктів.
24-25 червня в Україні відбувся другий щорічний хакатон Drone Hackathon «Anti-Shahеd».
Під час заходу 50 команд презентували свої проєкти для представників Сил безпеки та оборони України.
Один з проєктів представлений на Drone Hackathon «Anti-Shahеd»
За результатами було обрано трьох переможців, які презентували найдієвіші та найефективніші проєкти, зазначають у Мінцифри.
Кожен з них отримає по 1 млн доларів для реалізації та масштабування технологічних розробок, які допоможуть боротися з ворожими дронами Shahed іранського виробництва.
"Зараз критично важливо створити альтернативні системи протидії іранським шахедам. Маємо круті кейси з Армією дронів, коли постачали на передову не лише іноземні дрони, а й БПЛА вітчизняного виробництва. Аналогічне потрібно реалізувати з розвитком систем захисту українського неба", - зазначив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Один з проєктів представлений на Drone Hackathon «Anti-Shahеd»
Кошти підуть на якнайшвидшу реалізацію розробки, яка знищуватиме ворожі дрони в українському небі.
Зазначається, що нові технології покликані допомогти боротися з іранськими БПЛА Shahed, щоб не витрачати ресурси української протиповітряної оборони (ППО) на їх знищення.
Один з проєктів представлений на Drone Hackathon «Anti-Shahеd»
Drone Hackathon «Anti-Shahеd» об'єднав розробників, інженерів, кіберспеціалістів та ентузіастів, які створюють передові системи й технології для виявлення, відстежування та знищення ворожих дронів.
Оцінювали проєкти спеціалісти різних родів і видів військ, військових структур та цифрових технологій.