Три українські виробники отримають гроші на розробки проти ворожих БПЛА

Три українські виробники отримають кошти на реалізацію та масштабування розробок для протидії ворожим безпілотникам.

Як пише Мілітарний, про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Вони отримають по одному мільйону доларів для своїх проєктів.

24-25 червня в Україні відбувся другий щорічний хакатон Drone Hackathon «Anti-Shahеd».

Під час заходу 50 команд презентували свої проєкти для представників Сил безпеки та оборони України.

Один з проєктів представлений на Drone Hackathon «Anti-Shahеd»

За результатами було обрано трьох переможців, які презентували найдієвіші та найефективніші проєкти, зазначають у Мінцифри.

Кожен з них отримає по 1 млн доларів для реалізації та масштабування технологічних розробок, які допоможуть боротися з ворожими дронами Shahed іранського виробництва.

"Зараз критично важливо створити альтернативні системи протидії іранським шахедам. Маємо круті кейси з Армією дронів, коли постачали на передову не лише іноземні дрони, а й БПЛА вітчизняного виробництва. Аналогічне потрібно реалізувати з розвитком систем захисту українського неба", - зазначив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Один з проєктів представлений на Drone Hackathon «Anti-Shahеd»

Кошти підуть на якнайшвидшу реалізацію розробки, яка знищуватиме ворожі дрони в українському небі.

Зазначається, що нові технології покликані допомогти боротися з іранськими БПЛА Shahed, щоб не витрачати ресурси української протиповітряної оборони (ППО) на їх знищення.

Один з проєктів представлений на Drone Hackathon «Anti-Shahеd»

Drone Hackathon «Anti-Shahеd» об'єднав розробників, інженерів, кіберспеціалістів та ентузіастів, які створюють передові системи й технології для виявлення, відстежування та знищення ворожих дронів.

Оцінювали проєкти спеціалісти різних родів і видів військ, військових структур та цифрових технологій.