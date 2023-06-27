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АНАЛІТИКА

Збитки житлового фонду України від війни перевищили $54 мільярди

08:38 27.06.2023 |

Економіка, Україна

 

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії постраждало 8,6% загальної площі житлового фонду України. Сума прямих збитків - понад 54 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, такі дані оприлюднила Київська школа економіки.

«Станом на кінець травня 2023 року сума прямих збитків, завданих житловому фонду України внаслідок повномасштабної війни, складає понад $54 млрд. Це більше третини від загальних прямих збитків інфраструктури та активів України за даними, що обраховані командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) в межах проєкту «Росія заплатить», - ідеться в повідомленні.

Сумарна кількість пошкоджених обʼєктів житлового фонду станом на червень 2023 року перевищує 163 тис. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об'єктів - 87 млн кв. м, або 8,6% від загальної площі житлового фонду України.

 

За даними дослідників, левова частка збитків - 46,6 млрд дол. - від руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків. Загалом таких будинків 18,6 тис.: 13,2 тис. - пошкоджено, 5,4 тис. - повністю зруйновано.

Ще понад 7 млрд дол. прямих збитків - унаслідок знищення та пошкодження понад 144 тис. приватних будинків, серед яких зруйновано майже 59 тис.

Збитки житлового фонду України від війни перевищили $54 мільярди

 

Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд Донецької (84,4 тис. одиниць житла), Київської (22,7 тис.), Луганської (11,3 тис.), Харківської (9,8 тис.) та Миколаївської (7,5 тис.) областей.

У Києві за час повномасштабного вторгнення було зруйновано та пошкоджено 454 житлові будинки, сума збитків від цих руйнувань становить 734 млн дол.

Як повідомлялося, на Конференції з відновлення України у Лондоні було залучено близько $60 млрд. Ці кошти будуть використані для покриття дефіциту держбюджету та фінансування відновлювальних проєктів.
 

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