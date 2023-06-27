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Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду. На пенсії та соцвиплати витратять 769 млрд грн.
23:26 26.06.2023 |
Кабінет міністрів постановою №631 затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
Бюджетом передбачено витрати на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд грн.
Доходи бюджету Пенсійного фонду визначено у сумі 768,9 млрд грн.
З них:
451,1 млрд грн - власні доходи
27,7 млрд грн - кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування
249 млрд грн - кошти держбюджету на фінансування пенсійних програм та виплат із соціального страхування
37,9 млрд грн - кошти держбюджету на виплату житлових субсидій та пільг.
Бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік збалансований.
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