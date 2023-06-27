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АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду. На пенсії та соцвиплати витратять 769 млрд грн.

23:26 26.06.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів постановою №631 затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Бюджетом передбачено витрати на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд грн.

Доходи бюджету Пенсійного фонду визначено у сумі 768,9 млрд грн.

З них:

451,1 млрд грн - власні доходи

27,7 млрд грн - кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування

249 млрд грн - кошти держбюджету на фінансування пенсійних програм та виплат із соціального страхування

37,9 млрд грн - кошти держбюджету на виплату житлових субсидій та пільг.

Бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік збалансований.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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