За програмою «єВідновлення» в Київській області подано 4979 заявок, затверджено 92 - ОВА

На отримання компенсації за програмою "єВідновлення" на відновлення житла, що постраждало через російську агресію, у Київській області станом на 23 червня подано 4979 заявок, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Київської ОВА Микола Бойко, із поданих наразі затверджено 92 заявки, загалом нараховано постраждалим 10 млн 250 тис. грн компенсації.

За словами Бойка, зараз для 490 заявок уже заповнено чек-листи, після затвердження комісіями люди отримають компенсацію.

Загалом в області створено 51 комісію, ці комісії розглядають заявки і допомагають постраждалим відновлювати втрачені правовстановлювальні документи на належне їм житло.

Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни. Максимальна сума на один об'єкт - 200 тис. грн.

Грошові кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".