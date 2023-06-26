У Мінфіні на цей рік прогнозують такі податкові надходження, які були до війни

За оцінками Міністерства фінансів, у 2023 році обсяги податкових надходжень будуть щонайменше такими ж, як і в довоєнний період, однак висока інфляція штучно завищує цифри.

Про це в інтерв'ю для французького медіа LesEchos розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Ситуація зараз стабільна, ми досягли цілей, які ставили перед собою. У 2023 році податкові надходження будуть щонайменше такими ж високими, як і в довоєнний період, але висока інфляція штучно завищує ці цифри. Наша економіка демонструє стійкість. Лише 10% наших компаній припинили свою діяльність з початку війни", - сказав міністр.

Він зазначив, що держава контролює та оптимізує державні видатки, окрім військових, які зараз становлять половину бюджету.

Марченко також нагадав, що зростання економіки у першому кварталі 2023 року досягло 2,4% порівняно з останнім кварталом 2022 року.

"Це хороший результат, враховуючи триваючу війну. На 2023 рік ми прогнозуємо зростання ВВП до 3%. Інфляція, яка перевищила 26% у 2022 році, зараз становить трохи більше 15% і незабаром, згідно з прогнозами, має впасти нижче цього рівня", - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у січні - травні 2023 року надходження до зведеного бюджету за платежами, що контролюються ДПС, становлять 479,7 млрд грн. До державного бюджету надійшло 303,1 млрд грн, до місцевих бюджетів - 176,6 млрд грн.