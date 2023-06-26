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Продаж побутової техніки та електроніки в мережі «Епіцентр» у травні зріс на 20%

16:21 26.06.2023 |

Економіка

 

Продаж побутової техніки та електроніки в мережі торговельних центрів "Епіцентр" у травні збільшився на 20% порівняно з травнем 2022 року, повідомила пресслужба мережі.

Згідно з пресрелізом, найбільше зріс продаж планшетів - у 2,8 раза, вентиляторів - у 2,3 раза, зарядних станцій - у 2,2 раза, портативної акустики - удвічі. Крім того, значне зростання продажу зафіксовано в категоріях: "навушники і гарнітури" - на 71% порівняно з травнем минулого року, "пилососи" - на 57,6%, "пральні машини" - на 53,3%, "електричні печі" - на 47,7%, а також "телевізори" - на 38,4%.

Водночас у березні та квітні поточного року продаж побутової техніки та електроніки перевищував минулорічний на 80% і 85% відповідно.

"Готовність українців витрачати гроші на придбання побутової техніки та електроніки може свідчити про поліпшення споживчих настроїв, віру в Збройні сили і майбутні перспективи країни, незважаючи на бойові дії", - процитовано в повідомленні слова директора центрів техніки "ЦеТе" в мережі "Епіцентр" Олександра Величка.

Водночас у мережі зберігається попит на зарядні станції типу EcoFlow, що свідчить про бажання українців убезпечити себе від можливих перебоїв із постачанням електроенергії, зазначив він.

За словами Величка, з початком літа очікується сезонне зростання попиту на кондиціонери та кліматичні системи, а також системи охолодження з власними акумуляторами.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено.

Незважаючи на значні втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході і в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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