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Апеляційний суд розблокував реформу дипломування моряків
16:16 26.06.2023 |
Шостий апеляційний адмінсуд скасував ухвалу Київського окружного адмінсуду щодо постанови Кабміну №1499 - Адміністрація судноплавства продовжить виконувати свої функції і впроваджувати реформу з дипломування моряків згідно з міжнародними стандартами.
Про це повідомив у Facebook віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Міністр нагадав, що відповідно до постанови Адміністрація судноплавства сформувала нову комісію для дипломування моряків.
"Тестування стало відбуватися прозоро з урахуванням міжнародних практик та вимог, в електронній формі були встановлені чіткі критерії прийому документів. За пів року, поки працювала оновлена система, моряки отримали 2000 кваліфікаційних документів. Швидко і просто, без корупційних схем. Адміністрація судноплавства готувалася до запуску електронного дипломування - щоб звести до мінімуму людський фактор і корупційні ризики, а моряки, які знаходяться за кордоном, змогли отримувати послуги дистанційно.
Але суд заборонив Адміністрації судноплавства виконувати повноваження, що передбачені постановою №1499 і фактично заблокував процедуру прозорого дипломування моряків. Уже відсьогодні ця оновлена система запрацює і моряки знову зможуть отримувати свої кваліфікаційні документи в прозорий та законний спосіб", - написав Кубраков.
За його словами, рішення суду розблоковує діяльність Адміністрації судноплавства та відкриває можливість для запуску послуг з дипломування моряків на порталі Дія, про що, за його словами, оголосять у найближчі дні.
"Найближчими днями розпочнемо записувати моряків на бета-тест послуги в Дії за технічної та консультативної підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS", - додав віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
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