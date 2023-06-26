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АНАЛІТИКА

Апеляційний суд розблокував реформу дипломування моряків

16:16 26.06.2023 |

Економіка

 

Шостий апеляційний адмінсуд скасував ухвалу Київського окружного адмінсуду щодо постанови Кабміну №1499 - Адміністрація судноплавства продовжить виконувати свої функції і впроваджувати реформу з дипломування моряків згідно з міжнародними стандартами.

Про це повідомив у Facebook віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Міністр нагадав, що відповідно до постанови Адміністрація судноплавства сформувала нову комісію для дипломування моряків.

"Тестування стало відбуватися прозоро з урахуванням міжнародних практик та вимог, в електронній формі були встановлені чіткі критерії прийому документів. За пів року, поки працювала оновлена система, моряки отримали 2000 кваліфікаційних документів. Швидко і просто, без корупційних схем. Адміністрація судноплавства готувалася до запуску електронного дипломування - щоб звести до мінімуму людський фактор і корупційні ризики, а моряки, які знаходяться за кордоном, змогли отримувати послуги дистанційно.

Але суд заборонив Адміністрації судноплавства виконувати повноваження, що передбачені постановою №1499 і фактично заблокував процедуру прозорого дипломування моряків. Уже відсьогодні ця оновлена система запрацює і моряки знову зможуть отримувати свої кваліфікаційні документи в прозорий та законний спосіб", - написав Кубраков.

За його словами, рішення суду розблоковує діяльність Адміністрації судноплавства та відкриває можливість для запуску послуг з дипломування моряків на порталі Дія, про що, за його словами, оголосять у найближчі дні.

"Найближчими днями розпочнемо записувати моряків на бета-тест послуги в Дії за технічної та консультативної підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS", - додав віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
За матеріалами: Економічна правда
 

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