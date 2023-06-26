Обсяг реалізованої в Україні промпродукції за 3 міс.-2023 скоротився на 14,2% - Держстат

Україна в січні-березні 2023 року реалізувала промислову продукцію (товари, послуги) на суму 755,755 млрд грн, що на 14,2% менше, ніж у січні-березні 2022 року (880,419 млрд грн),зокрема за межі країни - на суму 137,783 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.
За її даними, у березні-2023 порівняно з березнем-2022 обіг реалізованої видобувної та переробної промисловості зріс на 93,2%, а порівняно з лютим-2023 - на 26,1%. Реалізація продукції видобувної промисловості в березні-2023 порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросла на 3,2%, а в переробній промисловості - у 2,3 раза.
Порівняно з попереднім місяцем (березень-2023 року до лютого-2023) реалізація у видобувній промисловості зросла на 23,8%, у переробній - на 26,6%.
У загальному обсязі реалізації промпродукції за три місяці 2023 року найбільша питома вага припадала на переробну промисловість (53,5%),
Обсяг реалізованої промпродукції за основними видами діяльності за січень-березень 2023р.
|
| січень-березень 2023р., млн грн (без ПДВ та акцизу)
| до всієї реалізованої продукції, %
| з нього за межі країни, млн грн
| до обсягу реалізованої продукції за межі країни, %
|Промисловість України
|755754.6
|100.0
|137783.3
|18.2
|Видобувна та переробна промисловість
|488562.0
|64.6
|137756.4
|28.2
|Видобувна промисловість та розробка кар'єрів
|83926.9
|11.1
|16478.7
|19.6
| видобуток кам'яного та бурого вугілля
| 18754.0
| 2.5
| -
| -
| видобуток сирої нафти та природного газу
| 39386.6
| 5.2
| -
| -
| видобуток металевих руд
| 21540.1
| 2.9
| 16049.7
| 74.5
| видобуток інших корисних копалин та розробка кар'єрів
| 2029.2
| 0.2
| 429.0
| 21.1
|Переробна промисловість
|404635.1
|53.5
|121277.7
|30.0
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
| 168998.1
| 22.4
| 47938.8
| 28.4
| Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри тощо.
| 10673.0
| 1.4
| 3275
| 30.7
| Виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 27755.6
| 3.7
| 10605.5
| 38.2
| Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки
| 11302.7
| 1.5
| 1017.8
| 9.0
| Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції
| 15704.3
| 2.1
| 2253.8
| 14.4
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів
| 11400.2
| 1.5
| 1785.5
| 15.7
| Виробництво гумових та пластмасових виробiв, iншої неметалевої мiнеральної продукцiї
| 30297.6
| 4.0
| 4533.9
| 15
| Металургійне виробництво
| 54233.1
| 7.2
| 24385.4
| 45.0
| Машинобудування
| 44903.9
| 5.9
| 16953.5
| 37.8
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 2904.1
| 0.4
| 588.5
| 20.3
| Виробництво електричного обладнання
| 7908.7
| 1.0
| 2825.1
| 35.7
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів, напівпричепів тощо.
| 24214.9
| 1.4
| 9807.4
| 40.5
| Виробництво меблів та іншої продукції; ремонт та монтаж машин та обладнання
| 14588.1
| 1.9
| 5228.1
| 35.8
|Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційного повітря
|258067.7
|34.2
| к/с
| к/с
|Водопостачання; каналізація, відходи
|9124.9
|1.2
| к/с
| к/с
¹ - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії
к/с - Дані не оприлюднюються для гарантування виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації
Дані: Держстат України
Індекс обігу (реалізації) продукції видобувної та переробної промисловості в Україні у березні 2023р. за основними видами діяльності, %
|
| березень 2023 до лютого 2023
| березень 2023 до березня 2022
| з нього внутрішнього обороту, березень 2023 до лютого 2023
| березень 2023 до березня 2022
| з нього зовнішнього обороту, березень 2023 року до лютого 2023 року
| березень 2023 до березня 2022
|Видобувна та переробна промисловість
|126.1
|193.2
|125.5
|198.6
|127.7
|181.1
|Видобувна промисловість та розробка кар'єрів
|123.8
|103.2
|122.1
|115.7
|131.1
|72.0
| видобуток кам'яного та бурого вугілля
| 120.8
| 112.4
| 120.8
| 112.4
| -
| -
| видобуток сирої нафти та природного газу
| 116.6
| 122.1
| 116.6
| 122.1
| -
| -
| видобуток металевих руд
| 133.4
| 70.4
| 142.2
| 68.3
| 130.6
| 71.2
| видобуток інших корисних копалин та розробка кар'єрів
| 157.0
| 289.4
| 157.0
| 395.1
| 157.3
| 123.5
|Переробна промисловість
|126.6
|231.3
|126.3
|235.1
|127.2
|223.2
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
| 122.5
| 227.7
| 115.7
| 178.1
| 139.0
| 519.6
| Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри тощо..
| 151.7
| 322
| 170.4
| 552.9
| 116
| 148.2
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 119.4
| 199.1
| 115.1
| 279.7
| 126.1
| 141.1
| Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки
| 120.1
| 112.7
| 117.9
| 106.9
| 145.3
| 229.7
| Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції
| 146.7
| 213.4
| 147.6
| 246.8
| 141.1
| 115.3
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів
| 119.5
| 154.1
| 129.0
| 140.4
| 80.5
| 423.0
| Виробництво гумових та пластмасових виробiв, iншої неметалевої мiнеральної продукцiї
| 144.2
| 372.9
| 146.4
| 492.7
| 132.0
| 153.0
| Металургійне виробництво
| 127.7
| 229.8
| 127.9
| 435.2
| 127.5
| 139.9
| Машинобудування
| 126.0
| 276.5
| 134.7
| 347.3
| 111.8
| 197.2
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 156.9
| 322.7
| 173.7
| 473.4
| 105.0
| 122.7
| Виробництво електричного обладнання
| 120.6
| 250.1
| 124.2
| 293.3
| 114.5
| 197.0
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів, напівпричепів та ін.
| 127.1
| 260.2
| 135.8
| 445.8
| 113.6
| 197.8
| Виробництво меблів та іншої продукції; ремонт та монтаж машин та обладнання
| 128.6
| 203.6
| 132.5
| 224.9
| 119.5
| 163.8
Дані: Держстат України