Обсяг реалізованої в Україні промпродукції за 3 міс.-2023 скоротився на 14,2% - Держстат

Україна в січні-березні 2023 року реалізувала промислову продукцію (товари, послуги) на суму 755,755 млрд грн, що на 14,2% менше, ніж у січні-березні 2022 року (880,419 млрд грн),зокрема за межі країни - на суму 137,783 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.

За її даними, у березні-2023 порівняно з березнем-2022 обіг реалізованої видобувної та переробної промисловості зріс на 93,2%, а порівняно з лютим-2023 - на 26,1%. Реалізація продукції видобувної промисловості в березні-2023 порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросла на 3,2%, а в переробній промисловості - у 2,3 раза.

Порівняно з попереднім місяцем (березень-2023 року до лютого-2023) реалізація у видобувній промисловості зросла на 23,8%, у переробній - на 26,6%.

У загальному обсязі реалізації промпродукції за три місяці 2023 року найбільша питома вага припадала на переробну промисловість (53,5%),



Обсяг реалізованої промпродукції за основними видами діяльності за січень-березень 2023р.

січень-березень 2023р., млн грн (без ПДВ та акцизу) до всієї реалізованої продукції, % з нього за межі країни, млн грн до обсягу реалізованої продукції за межі країни, % Промисловість України 755754.6 100.0 137783.3 18.2 Видобувна та переробна промисловість 488562.0 64.6 137756.4 28.2 Видобувна промисловість та розробка кар'єрів 83926.9 11.1 16478.7 19.6 видобуток кам'яного та бурого вугілля 18754.0 2.5 - - видобуток сирої нафти та природного газу 39386.6 5.2 - - видобуток металевих руд 21540.1 2.9 16049.7 74.5 видобуток інших корисних копалин та розробка кар'єрів 2029.2 0.2 429.0 21.1 Переробна промисловість 404635.1 53.5 121277.7 30.0 Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 168998.1 22.4 47938.8 28.4 Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри тощо. 10673.0 1.4 3275 30.7 Виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 27755.6 3.7 10605.5 38.2 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 11302.7 1.5 1017.8 9.0 Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції 15704.3 2.1 2253.8 14.4 Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів 11400.2 1.5 1785.5 15.7 Виробництво гумових та пластмасових виробiв, iншої неметалевої мiнеральної продукцiї 30297.6 4.0 4533.9 15 Металургійне виробництво 54233.1 7.2 24385.4 45.0 Машинобудування 44903.9 5.9 16953.5 37.8 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 2904.1 0.4 588.5 20.3 Виробництво електричного обладнання 7908.7 1.0 2825.1 35.7 Виробництво автотранспортних засобів, причепів, напівпричепів тощо. 24214.9 1.4 9807.4 40.5 Виробництво меблів та іншої продукції; ремонт та монтаж машин та обладнання 14588.1 1.9 5228.1 35.8 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційного повітря 258067.7 34.2 к/с к/с Водопостачання; каналізація, відходи 9124.9 1.2 к/с к/с

¹ - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії

к/с - Дані не оприлюднюються для гарантування виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації

Дані: Держстат України



Індекс обігу (реалізації) продукції видобувної та переробної промисловості в Україні у березні 2023р. за основними видами діяльності, %

березень 2023 до лютого 2023 березень 2023 до березня 2022 з нього внутрішнього обороту, березень 2023 до лютого 2023 березень 2023 до березня 2022 з нього зовнішнього обороту, березень 2023 року до лютого 2023 року березень 2023 до березня 2022 Видобувна та переробна промисловість 126.1 193.2 125.5 198.6 127.7 181.1 Видобувна промисловість та розробка кар'єрів 123.8 103.2 122.1 115.7 131.1 72.0 видобуток кам'яного та бурого вугілля 120.8 112.4 120.8 112.4 - - видобуток сирої нафти та природного газу 116.6 122.1 116.6 122.1 - - видобуток металевих руд 133.4 70.4 142.2 68.3 130.6 71.2 видобуток інших корисних копалин та розробка кар'єрів 157.0 289.4 157.0 395.1 157.3 123.5 Переробна промисловість 126.6 231.3 126.3 235.1 127.2 223.2 Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 122.5 227.7 115.7 178.1 139.0 519.6 Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри тощо.. 151.7 322 170.4 552.9 116 148.2 Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 119.4 199.1 115.1 279.7 126.1 141.1 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 120.1 112.7 117.9 106.9 145.3 229.7 Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції 146.7 213.4 147.6 246.8 141.1 115.3 Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів 119.5 154.1 129.0 140.4 80.5 423.0 Виробництво гумових та пластмасових виробiв, iншої неметалевої мiнеральної продукцiї 144.2 372.9 146.4 492.7 132.0 153.0 Металургійне виробництво 127.7 229.8 127.9 435.2 127.5 139.9 Машинобудування 126.0 276.5 134.7 347.3 111.8 197.2 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 156.9 322.7 173.7 473.4 105.0 122.7 Виробництво електричного обладнання 120.6 250.1 124.2 293.3 114.5 197.0 Виробництво автотранспортних засобів, причепів, напівпричепів та ін. 127.1 260.2 135.8 445.8 113.6 197.8 Виробництво меблів та іншої продукції; ремонт та монтаж машин та обладнання 128.6 203.6 132.5 224.9 119.5 163.8

Дані: Держстат України