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Україна і ЄС матимуть однакові підходи до класифікації товарів - рішення Кабміну
07:45 26.06.2023 |
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, реалізація якої сприятиме однаковому з Євросоюзом застосуванню підходів щодо класифікації товарів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів.
Уряд ухвалив постанову «Про внесення зміни до Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності», проєкт якої розробив Мінфін для забезпечення імплементації в українське законодавство положень актів права Євросоюзу в частині урахування підходів до класифікації окремих товарів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС.
«Це сприятиме однаковому застосуванню всіма митними органами правил класифікації товарів під час прийняття рішень щодо класифікації товарів згідно з УКТЗЕД та рішень стосовно зобов'язуючої інформації з питань класифікації товарів», - ідеться у повідомленні.
Відповідно до постанови, уряд доручив Держмитслужбі забезпечити: оприлюднення переліку чинних рішень щодо класифікації товарів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС, передбачених у відповідних актах права ЄС на день прийняття цієї постанови, за умови, що такі рішення не суперечать положенням Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, та актуалізувати його не рідше ніж раз на квартал; підготовку та оприлюднення інформації щодо відповідності кодів товарів, зазначених у відповідних актах права ЄС, кодам чинної версії товарної номенклатури УКТЗЕД. Також уряд доручив доопрацювати відповідне програмне забезпечення.
Як повідомляв Укрінформ, 16 червня Кабінет Міністрів схвалив зміни до Митного кодексу та інших законів щодо спрощення переміщення вантажів ЗСУ та збройних сил держав Європейського Союзу й НАТО.
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