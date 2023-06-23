Україна планує збільшити пропускну спроможність Дунайського кластера до 30 мільйонів тонн

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури планує збільшити пропускну спроможність Дунайського портового кластера до 30 млн тонн на рік.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.

«За час війни порти «Ізмаїл», «Рені» та «Усть-Дунайськ» збільшили вантажопотік утричі. Кластер залишатиметься важливим транспортним коридором для вантажних суден, оскільки забезпечує пряме водне сполучення з країнами ЄС. Наша мета - досягти пропускної здатності 30 млн тонн/рік та забезпечити можливості заходу в порти Дунайського кластера суден з більшою вантажопідйомністю», - йдеться в повідомленні.

В агентстві нагадали, що відновлення роботи та модернізація всієї мережі українських портів є особливо важливими після руйнування Каховської дамби. Передусім планується відновити роботу Херсонського порту, судноплавство на річці Дніпро, розмінувати Чорне море та Дніпро, а також відродити суднобудування на півдні країни.

Як повідомлялось, торік через порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ пройшло понад 16 млн т вантажів. Цього року планується обробити щонайменше 20 млн т. Порти мають потенціал для збільшення потужностей перевалки, але потреба в інвестиціях становить не менше 120 млн доларів.

Упродовж січня - травня 2023 року порти Дунайського кластера обробили рекордний обсяг вантажів - 11,5 млн т.