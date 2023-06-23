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Україна за п'ять місяців експортувала товарів майже на $17 мільярдів
15:40 23.06.2023 |
Товарообіг України за січень-травень 2023 року становить 41,9 млрд дол. США.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба у Телеграмі.
«За 5 місяців 2023 року товарообіг склав $41,9 млрд, що на 4% більше, ніж в 2022. Протягом січня - травня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $25,4 млрд, а експортували - на суму $16,5 млрд», - йдеться в повідомленні.
При цьому оподаткований імпорт склав $20,3 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-травні 2023 року становить 0,45 дол/кг, що на 55% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - $3,9 млрд, Польща - $2,7 млрд і Туреччина - $2 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі - на $2,3 млрд, Румунії - на $ 1,6 млрд, Китаю - на $1,4 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2023 року товарів 67% склали наступні категорії товарів: машини, устаткування та транспорт - $7,3 млрд, паливно-енергетичні товари - $5,2 млрд та продукція хімічної промисловості - $4,6 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - $10,1 млрд, метали та вироби з них - $1,7 млрд, машини, устаткування та транспорт - $1,4 млрд.
Як повідомляв Укрінформ, за січень-квітень 2023 року товарообіг України становив $33,7 млрд.
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