Україна за п'ять місяців експортувала товарів майже на $17 мільярдів

Товарообіг України за січень-травень 2023 року становить 41,9 млрд дол. США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба у Телеграмі.

«За 5 місяців 2023 року товарообіг склав $41,9 млрд, що на 4% більше, ніж в 2022. Протягом січня - травня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $25,4 млрд, а експортували - на суму $16,5 млрд», - йдеться в повідомленні.

При цьому оподаткований імпорт склав $20,3 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-травні 2023 року становить 0,45 дол/кг, що на 55% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - $3,9 млрд, Польща - $2,7 млрд і Туреччина - $2 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі - на $2,3 млрд, Румунії - на $ 1,6 млрд, Китаю - на $1,4 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2023 року товарів 67% склали наступні категорії товарів: машини, устаткування та транспорт - $7,3 млрд, паливно-енергетичні товари - $5,2 млрд та продукція хімічної промисловості - $4,6 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - $10,1 млрд, метали та вироби з них - $1,7 млрд, машини, устаткування та транспорт - $1,4 млрд.

Як повідомляв Укрінформ, за січень-квітень 2023 року товарообіг України становив $33,7 млрд.