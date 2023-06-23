Україна планує виробляти машини для розмінування з Хорватії і Данії

Дві українських компанії - Пожмашина та A3Tech-Україна - збираються почати виробництво машин для розмінування. Відповідні меморандуми вони підписали в кулуарах Конференції з відновлення України в Лондоні, повідомив нардеп Дмитро Кисилевський.

Партнером Пожмашини має стати данська Hydrema, а A3Tech - Хорватська DOK-ING.

Hydrema - міжнародна компанія, яка займається виготовленням і продажем широкого спектра техніки: самоскидів, фронтальних навантажувачів, екскаваторів. В її каталозі є й спеціалізована техніка для розмінування, зокрема 18-тонна модель 910MCV, здатна знешкоджувати протитанкові та протипіхотні міни, що містять до 10 кг вибухівки.

Вона оснащена 72 ланцюгами, які "перемелюють" заміновану ділянку, та дефлекторним екраном для захисту від вибухової хвилі та осколків. Для оператора машини передбачена броньована кабіна. "Виглядає просто, але це дуже ефективний метод розмінування", - вказує компанія.





Кисилевський заявив, що Данія готова профінансувати виробництво цих машин. "У разі замовлення від держави уряд Данії надасть фінансування, зокрема грантове, для забезпечення потреб українських служб у такій техніці", - написав депутат.

DOK-ING працює під гаслом "Не доручайте людині роботу машин". Вона розробляє кілька моделей роботизованих машин для розмінування, зокрема єдину у світі з подвійним інструментом: спереду - ланцюги, ззаду - культиватор.

Її техніка уже використовуються для розмінування в Херсонській області.