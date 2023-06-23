Фінансові новини
- |
- 23.06.23
- |
- 17:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна планує виробляти машини для розмінування з Хорватії і Данії
13:55 23.06.2023 |
Дві українських компанії - Пожмашина та A3Tech-Україна - збираються почати виробництво машин для розмінування. Відповідні меморандуми вони підписали в кулуарах Конференції з відновлення України в Лондоні, повідомив нардеп Дмитро Кисилевський.
Партнером Пожмашини має стати данська Hydrema, а A3Tech - Хорватська DOK-ING.
Hydrema - міжнародна компанія, яка займається виготовленням і продажем широкого спектра техніки: самоскидів, фронтальних навантажувачів, екскаваторів. В її каталозі є й спеціалізована техніка для розмінування, зокрема 18-тонна модель 910MCV, здатна знешкоджувати протитанкові та протипіхотні міни, що містять до 10 кг вибухівки.
Вона оснащена 72 ланцюгами, які "перемелюють" заміновану ділянку, та дефлекторним екраном для захисту від вибухової хвилі та осколків. Для оператора машини передбачена броньована кабіна. "Виглядає просто, але це дуже ефективний метод розмінування", - вказує компанія.
Кисилевський заявив, що Данія готова профінансувати виробництво цих машин. "У разі замовлення від держави уряд Данії надасть фінансування, зокрема грантове, для забезпечення потреб українських служб у такій техніці", - написав депутат.
DOK-ING працює під гаслом "Не доручайте людині роботу машин". Вона розробляє кілька моделей роботизованих машин для розмінування, зокрема єдину у світі з подвійним інструментом: спереду - ланцюги, ззаду - культиватор.
Її техніка уже використовуються для розмінування в Херсонській області.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гусєв іде з посади голови Укроборонпрому, - ЗМІ
|Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів
|Партнери України зобов'язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
|ООН внесла Росію до списку «ганьби» за вбивства дітей в Україні - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прогноз посіву ярих зернових і зернобобових перевищено на 4% - Мінагрополітики
|Ціни на нафту прискорили зниження, Brent біля $73,4 за барель
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.06.23
|Україна за п'ять місяців експортувала товарів майже на $17 мільярдів
|У Польщі обшукали 222 фірми у справі про ввезення зерна з України
|Україна домовилася про спільне будівництво зернового терміналу в Нігерії
Бізнес
|Mitsubishi представив новий хетчбек Colt
|Micron побудує в Індії завод з пакування та тестування чипів вартістю $2,7 млрд
|TSMC готується до випуску перших 2-нм чипів для Apple
|Користувачі iPhone 14 і MacBook із чипами M2 у США та Європі тепер можуть самостійно ремонтувати пристрої
|Lexus представив трирядний позашляховик TX
|Виробник електромобілів Rivian перейде на стандарт зарядки Tesla
|Одна з провідних німецьких газет замінить частину працівників штучним інтелектом