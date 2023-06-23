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АНАЛІТИКА

Туреччина видала ліцензії на виробництво Bayraktar TB2 та Akinci в Україні

 

Турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. Завод планується відкрити 2025 року, повідомляє Akit.

"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 та Akıncı в Україні", - заявив гендиректор компанії Халюк Байрактар.

Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн.

Ще у 2019 році з метою відкриття двох заводів в Україні Baykar заснувала ТОВ "Авіа Венчур". Ця компанія від імені Baykar займатиметься будівництвом заводу, де вироблятимуться Bayraktar TB2 та Akıncı.

За словами Халюка Байрактара, основна частина підготовчих робіт уже ведеться. Очікується, що завод буде електрифікований у липні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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