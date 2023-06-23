Турецькі підрядники беруть участь у 50 проєктах в Україні на суму $3,2 мільярда - МЗС

Туреччина є однією з країн, яка відіграє провідну роль у відбудові України. Від початку війни турецькі підрядники долучилися до 50 проєктів в Україні на суму 3,2 млрд доларів.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив у ході конференції з відновлення України в Лондоні, повідомляє Укрінформ з посиланням на TRT Haber.

«Від початку війни турецькі підрядники були залучені до 50 проєктів на суму 3,2 млрд доларів в Україні», - розповів міністр.

«Ми мобілізуємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Ми підтримуватимемо відбудову та відновлення України, додаючи до того, що вже було зроблено», - сказав Фідан.

Міністр також підкреслив, що Туреччина підтримуватиме Україну, яка справляється з руйнівними економічними наслідками війни.

«Президент (Туреччини - ред.) невпинно працює над полегшенням страждань, спричинених війною в Україні. Від зернової угоди до обміну військовополоненими... Тепер нам потрібно працювати над розробкою фінансової бази, яка сприятиме сталій відбудові та відновленню України», - сказав Фідан.

Міністр зазначив, що Туреччина рішуче налаштована щодо забезпечення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, давньою батьківщиною кримських татар.

За його словами, Туреччина є країною, яка надає найбільшу гуманітарну допомогу порівняно з національним доходом.

Як повідомляв Укрінформ, 21-22 червня у Лондоні проходить Міжнародна конференція URC23 (Ukraine Reform Conference), на якій Україна представляє оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового реформування й модернізації.