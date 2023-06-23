У Польщі дедалі більше українців переходять на кваліфіковану роботу – опитування

У Польщі 57% українців влаштовуються на роботу на період щонайменше від одного року. Про це свідчать результати опитування аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Шукають роботу у Польщі на період від трьох до шести місяців 17% респондентів; 5% сказали, що планують працювати пів року та 11% приїхали сюди працювати від місяця до трьох.

"Останнім часом на польському ринку працевлаштування новий тренд. Ми стаємо свідками зростання попиту на висококваліфікованих українців. Кожен п'ятий запит від наших партнерів надходить на пошук топменеджера. Це пов'язано з масовим відкриттям українських бізнесів у Польщі. Цією тенденцією можна пояснити відносно великий відсоток людей, які мають намір працювати у Польщі понад рік", - прокоментувала Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

За її словами, українці стали більш вимогливими до умов праці та проживання, почали перевчатися на інші професії, щоб претендувати на більш кваліфіковану роботу.

"До повномасштабного вторгнення українці приїжджали до Польщі в основному на 4-6 місяців, а потім поверталися до України. Цей тренд помітно змінився - зараз українці шукають роботу на більш тривалий період", - додала Джоболда.

Основна причина, чому українці обирають Польщу для тривалого працевлаштування, - географічна близькість з Україною (27%). У 20% в Польщі друзі та родичі. Для 17% українців важливо, що поляки ментально ближчі до українців, особливо порівнюючи з країнами Західної Європи. 14% відповіли, що у Польщі високий рівень заробітної плати. 5% вказують на легкість отримання документів на роботу.

Опитування проводилося методом електронного анкетування протягом квітня та травня 2023 року, у якому взяли участь 1280 працевлаштованих українців віком від 18 до 60 років.