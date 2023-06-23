IFC оголосила про багатомільйонне фінансування на підтримку українського приватного сектору

На Лондонській конференції з відновлення Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та її партнери оголосили про підписання низки нових угод, які надають фінансову та консультативну підтримку приватному сектору України в умовах російського вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні IFC.

Ці угоди підтримують започатковану минулого року програму IFC "Економічна підтримка України" (ERA) вартістю 2 мільярди доларів, яка включає фінансування з власного рахунку IFC, а також гарантії, пільгові кредити та гранти від урядів країн-донорів. Підписані угоди також знаменують перші фінансові внески Великої Британії та США до програми.

За оцінками МФК, приватний сектор України може внести близько 140 мільярдів доларів на потреби відновлення країни протягом наступних 10 років - це третина потреб у реконструкції та відновленні, визначених в Оперативній оцінці збитків та потреб.

На додаток до фінансування відбудови, приватний сектор потребує підтримки зараз, щоб продовжувати надавати робочі місця, товари та послуги, а також податкові та експортні надходження, зазначили в IFC.

З метою підтримки транскордонної торгівлі України Британське агентство міжнародних інвестицій (BII), Міжнародна корпорація фінансування розвитку США (DFC) та Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) домовилися про розподіл ризиків, пов'язаних з торговельним фінансуванням IFC.

BII та DFC мають намір надати $25 млн та $50 млн, відповідно, для підтримки торговельних потоків критично важливих товарів, включаючи продукти харчування. Крім того, MIGA схвалило виділення $20 млн на підтримку гарантій торгового фінансування в рамках спільного пакету IFC та MIGA. Це збільшить можливості Глобальної програми торговельного фінансування IFC в Україні з $200 млн до майже $300 млн.

Завдяки цій підтримці IFC та її партнери зможуть сприяти збільшенню обсягів імпорту та експорту на суму до 1 мільярда доларів США протягом наступних трьох років.

Британія погодилася виділити 30 мільйонів доларів США на програму IFC ERA для підтримки енергетичної безпеки в умовах вторгнення Росії в Україну. Очікується, що фінансування з боку Великої Британії дозволить мобілізувати додаткові $100 млн інвестицій для підтримки відновлюваної енергетики та енергоефективності в Україні.

Також IFC та Європейська комісія оголосили про партнерство, спрямоване на зниження ризиків та забезпечення фінансування малих підприємств з боку українських фінансових установ на суму до 200 млн євро, з акцентом на агробізнес та підприємства, що належать жінкам.

"Разом ми можемо зробити набагато більше для України та її приватного сектору", - сказав Махтар Діоп, керуючий директор IFC.

"Відновлення України коштуватиме набагато більше, ніж уряд та донори можуть зібрати поодинці. Приватний сектор може відіграти в цьому ключову роль. Український бізнес також відчуває гостру нестачу фінансування і потребує негайної допомоги, щоб втримати економіку на плаву. Я вітаю підтримку наших партнерів і закликаю інших приєднатися до нас", - додав він.