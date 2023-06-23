Потреба в інвестиціях трьох портів Дунайського кластера оцінюється в приблизно $400 млн - Найєм

Потреба в інвестиціях найбільших портів Дунайського кластеру - Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ - становить приблизно $400 млн, повідомив глава Держагентства відновлення Мустафа Найєм на круглому столі "Транспорт, логістика та інфраструктура", який відбувся на полях Конференції з відновлення України (URC) у Лондоні.

За його словами, після повномасштабного вторгнення порти збільшили вантажопотік утричі, але мають на меті досягти 30 млн тонн перевалки на рік.

"Під час війни порти Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайський збільшили вантажопотік утричі. Кластер залишається важливим транспортним коридором. Наша мета досягти обсягу перевалки 30 млн т щорічно. Потреби в інвестиціях оцінюються близько $400 млн", - сказав Найєм.

Як один із векторів розвитку портів він назвав приватне партнерство і приватні інвестиції.

"У розробці в уряду п'ять флагманських проєктів у сфері портової інфраструктури", - сказав Найєм, згадавши про проєкти концесій у портах Одеса, Чорноморськ, Ізмаїл і проєкти розвитку Українського Дунайського пароплавства.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні заявив, що п'ять великих компаній виявляють зацікавленість у концесійних проєктах у морському порту "Чорноморськ".

Крім того, на урядовому сайті повідомлялося, що міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку в рамках співпраці з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури мобілізує приватні інвестиції для модернізації та розширення флоту "Українського Дунайського пароплавства".