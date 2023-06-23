Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнес назвав блокування податкових накладних найбільшою проблемою у взаємодії з владою, – опитування

23:54 22.06.2023 |

Економіка

 

Найбільшою проблемою бізнесу у взаємодії з органами влади є блокування податкових накладних - на це скаржаться 44,1% підприємств. Цей показник трохи знизився у порівнянні з квітнем (47,7%), але продовжує суттєво переважати інші проблеми.

Про це свідчать результати дослідження стану та потреб малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах повномасштабного вторгнення РФ, проведеного Advanter Group в межах Ініціативи для відновлення економіки, розвитку підприємництва та експорту України.

На другому місці серед проблем у взаємодії бізнесу і влади є затримки з логістикою на кордоні (черги на митниці) - на це скаржаться 16,5% підприємців. Ще 15,9% опитаних вказали на зловживання представників влади регуляторними нормами.

За даними дослідження, загалом 65,4% представників МСБ зіткнулися з перешкодами з боку державних органів.

Бізнес назвав блокування податкових накладних найбільшою проблемою у взаємодії з владою, – опитування

 

Автори дослідження вказують, що Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) станом на червень 2023 року становить 35,34 (зі 100 можливих). Індекс незначно зріс у порівнянні з квітнем 2023 року (34,03) і локальним мінімумом вересня 2022 року (33,9).

Крім того, підприємці значно погіршили прогнози обороту бізнесу у 2023 році. Середньозважений очікуваний показник оборотів впав з +10,3% (оцінка, отримана в січні 2023 року) до -0,7% в червні.

Найбільше заважає бізнесу у відновленні нестача фінансових ресурсів у країні, а саме - неплатоспроможність клієнтів (46,9%), недоступність кредитних коштів і власного капіталу тощо. 46,9% підприємців вказують на непрогнозованість розвитку подій, а 42,8% - на непередбачуваність дій держави, які можуть погіршити ситуацію для бізнесу.

Опитування свідчить, що за результатами перших п'яти місяців роботи у 2023 році 21,1% підприємств повністю або майже повністю зупинили роботу (від 0% до 30% від планового показника). Водночас лише 8,4% підприємств вказали на зростання обсягів робіт порівняно з планом.

В рамках проведення дослідження з 31 травня по 11 червня було опитано 753 власники та CEO підприємств МСБ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1852
  0,2358
 0,59

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6196  0,14 0,37 37,3396  0,02 0,04
EUR 40,0748  0,00 0,00 41,0856  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес