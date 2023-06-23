Фінансові новини
- |
- 23.06.23
- |
- 00:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Західні партнери зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але після війни, - Reuters
23:09 22.06.2023 |
Західні оборонні компанії зацікавлені у виробництві зброї в Україні, однак їх керівники вважають, що це можливо лише після закінчення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними агентства, керівники компаній наразі оцінюють ризики та перспективи майбутнього виробництва озброєння в Україні.
"Ви просто повинні думати ширше, про стан ситуації ... і про ризик, пов'язаний з цим спільним виробництвом", - сказав керівник американського оборонного гіганта Lockheed MartinГрег Ульмер.
Також представники двох великих оборонних компаній підтвердили, що чули про українську ініціативу. При цьому одна з компаній готова підписати лист про наміри обговорити промислове партнерство в Україні після закінчення бойових дій. Однак наразі жоден з опитаних не висловив зацікавленості в прямому інвестуванні під час війни.
Виробництво озброєння в Україні
Турецька оборонна компанія Baykar наприкінці минулого року заявила, що планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки. Baykar оголосила про плани будівництва заводу незадовго до вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.
Дрони широко використовувалися як Києвом, і Москвою, під час війни. Київ заявляє, що розширює свою програму безпілотних літальних апаратів як для розвідки, так і для атаки ворожих цілей на дедалі більшій відстані.
Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський заявив, що країна працює з британською оборонною компанією BAE Systems над створенням української бази для виробництва та ремонту зброї, від танків до артилерії. Угода ще не підписана.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Партнери України зобов'язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
|ООН внесла Росію до списку «ганьби» за вбивства дітей в Україні - ЗМІ
|ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську «формулу миру»
|Єврокомісія виділила ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнес назвав блокування податкових накладних найбільшою проблемою у взаємодії з владою, – опитування
|Партнери України зобов'язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
|ЄК оцінила прогрес України на шляху реформ і членства
|Західні партнери зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але після війни, - Reuters
|Мінвідновлення готує ТЕО для платних доріг у п'яти областях
|IFC мобілізує приватні інвестиції для модернізації та розширення флоту Дунайського пароплавства
|ЄБРР, ЄІБ та СБ допоможуть Держагентству відновлення створити відділ реалізації проєктів
Бізнес
|Виробник електромобілів Rivian перейде на стандарт зарядки Tesla
|Одна з провідних німецьких газет замінить частину працівників штучним інтелектом
|Браузер Opera One зі штучним інтелектом вийшов із раннього доступу
|Монополія на яблука: Apple змушує 111-річну швейцарську компанію змінити логотип
|У ЄС хочуть заборонити європейським компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї
|Японська компанія хоче створити плавуче місто Dogen City діаметром 4 км на 40 000 осіб із власним космодромом
|Honda представила новий кросовер Elevate