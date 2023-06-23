Західні партнери зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але після війни, - Reuters

Західні оборонні компанії зацікавлені у виробництві зброї в Україні, однак їх керівники вважають, що це можливо лише після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, керівники компаній наразі оцінюють ризики та перспективи майбутнього виробництва озброєння в Україні.

"Ви просто повинні думати ширше, про стан ситуації ... і про ризик, пов'язаний з цим спільним виробництвом", - сказав керівник американського оборонного гіганта Lockheed MartinГрег Ульмер.

Також представники двох великих оборонних компаній підтвердили, що чули про українську ініціативу. При цьому одна з компаній готова підписати лист про наміри обговорити промислове партнерство в Україні після закінчення бойових дій. Однак наразі жоден з опитаних не висловив зацікавленості в прямому інвестуванні під час війни.

Виробництво озброєння в Україні

Турецька оборонна компанія Baykar наприкінці минулого року заявила, що планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки. Baykar оголосила про плани будівництва заводу незадовго до вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.

Дрони широко використовувалися як Києвом, і Москвою, під час війни. Київ заявляє, що розширює свою програму безпілотних літальних апаратів як для розвідки, так і для атаки ворожих цілей на дедалі більшій відстані.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський заявив, що країна працює з британською оборонною компанією BAE Systems над створенням української бази для виробництва та ремонту зброї, від танків до артилерії. Угода ще не підписана.