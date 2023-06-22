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IFC мобілізує приватні інвестиції для модернізації та розширення флоту Дунайського пароплавства
18:40 22.06.2023 |
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку в рамках співпраці з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури мобілізує приватні інвестиції для модернізації та розширення флоту Українського Дунайського пароплавства (УДП), повідомляється на сайті уряду.
Відповідну угоду підписали УДП та IFC за участю віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова на Міжнародній конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference) у Лондоні.
"Головна мета домовленостей - мобілізувати приватні інвестиції для модернізації та розширення флоту ключового українського перевізника на Дунаї. Міжнародна фінансова корпорація також сприятиме впровадженню європейських стандартів корпоративної політики, комплаєнсу та фінансової прозорості", - зазначено в тексті релізу на сайті Кабміну.
Оновлення флоту УДП дасть змогу розширити можливості логістичної екосистеми Дунаю, зазначено в ньому. Також наголошується, що співпраця УДП та IFC, що входить до групи Світового банку, посилить стійкість українського транспортного сектору і збільшить експортний потенціал України.
Наразі Дунайський кластер - важлива складова світової продовольчої безпеки та економічної інтеграції України з ЄС, альтернативний шлях вантажообігу в умовах блокування основних морських портів, зазначено в повідомленні.
Раніше в IFC повідомили, що в транспортному секторі, крім інших проєктів, мають намір підтримувати Українське Дунайське пароплавство в питаннях модернізації та збільшення морського флоту.
УДП - приватне акціонерне товариство, що належить державі. У 2022 році УДП отримало прибуток від діяльності, від чого держбюджет отримав рекордні дивіденди - понад 146 млн грн.
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