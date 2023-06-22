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ЄБРР, ЄІБ та СБ допоможуть Держагентству відновлення створити відділ реалізації проєктів

17:29 22.06.2023 |

Економіка

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) разом із Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Світовим банком (СБ) домовилися на Конференції з відновлення в Лондоні підтримати уряд України в розбудові інституційної спроможності міністерств та відомств із підготовки та супроводу проєктів відновлення.

"Перший крок буде зосереджено на наданні технічної допомоги та галузевої експертизи в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури для створення ефективного відділу реалізації проєктів", - ідеться в пресрелізі в четвер.

Міжнародні фінорганізації зазначили, що масштаби реконструкції величезні й перевищують можливості будь-якої окремої установи, і нагадали, що, згідно з останньою оцінкою Світового банку та уряду України, вартість десятирічної реконструкції становить $411 млрд.

"Щоб задовольнити ці потреби, Україна повинна покращити свою спроможність реалізації проєктів державного сектору, щоб приймати й ефективно використовувати великі надходження грошей, які, як очікується, буде залучено на реконструкцію", - зазначено в релізі.

Передбачається, що застосований у Держагентстві відновлення підхід потім можна буде поширити на інші критично важливі галузеві міністерства, державні компанії та агенції, з інтенсивним навчанням державних службовців і залученням важливих міжнародних і місцевих експертів у ключових сферах через прозорі процеси відбору.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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