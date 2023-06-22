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Україна через війну втратила 3,5 мільйона робочих місць
16:40 22.06.2023 |
Україна через розв'язану Росією війну втратила 3,5 мільйона робочих місць, понад 4,5 мільйона людей виїхали за кордон.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на пресконференції у Лондоні, передає кореспондент Укрінформу.
«З початку повномасштабної війни Україна втратила 3,5 млн робочих місць. Майже 4,5 млн людей стали біженцями, залишили Україну десь мільйон дітей. Ми провели дослідження, за якими близько 85% хотіли б повернутися до України після війни», - сказав Шмигаль.
Він наголосив: основна умова повернення громадян на Батьківщину - безпека. Для цього Україні потрібно вступити у НАТО, посилити свою ППО. Після війни в Україні житло та школи будуватимуть з урахуванням певних вимог безпеки, запевнив прем'єр.
Крім того, люди повертатимуться тоді, коли зможуть заробляти в Україні, тому потрібні робочі місця. Задля цього уряд підтримує низку програм для мікро та малого бізнесу, запроваджує гранти, полегшене кредитування.
«Ми закликаємо наших партнерів прийти в Україну та створити робочі місця» - додав Прем'єр-міністр.
Як повідомлялося, Україна неодноразового наголошувала на тому, що розраховує на активну участь приватного сектору у післявоєнній відбудові.
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