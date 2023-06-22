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АНАЛІТИКА

Буча, Макарів, Вишгород. Держава оголосила перші торги на відновлення багатоповерхівок

13:53 22.06.2023 |

Економіка, Україна

 

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області оголосила перші торги на ремонт багатоповерхівок, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії проти України. Про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Йдеться про два будинки в Бучі (дев'ятиповерхівка на Яблунській, 17, і п'ятиповерхівка в ЖК "Нова Буча" на вулиці Бориса Гмирі, 11/6), два у Макарові (Дмитрія Ростовського, 62, і Проєктна, 10), один у Вишгороді (Грушевського, 1), а також адміністративну будівлю в Бородянці (Центральна, 331).

Буча, Макарів, Вишгород. Держава оголосила перші торги на відновлення багатоповерхівок

 

Буча, Макарів, Вишгород. Держава оголосила перші торги на відновлення багатоповерхівок

 

Буча, Макарів, Вишгород. Держава оголосила перші торги на відновлення багатоповерхівок

 

Буча, Макарів, Вишгород. Держава оголосила перші торги на відновлення багатоповерхівок

 

Буча, Макарів, Вишгород. Держава оголосила перші торги на відновлення багатоповерхівок

 

Буча, Макарів, Вишгород. Держава оголосила перші торги на відновлення багатоповерхівок

 

Бюджет ремонту різний для кожного будинку й становить від 27,8 млн грн до 96,0 млн грн.

Будинки були пошкоджені внаслідок влучання боєприпасів або пожеж. Там потрібно капітально відновити як самі будівлі, так і мережі водо- та електропостачання, а також опалення.

У тендері можуть взяти участь усі будівельні компанії, які мають досвід подібних проєктів, обладнання, працівників та фінансову спроможність.

Після визначення переможця буде укладено договір та розпочнуться будівельні роботи, які виконуватимуться згідно з чинними будівельними нормами, зокрема з урахуванням сучасних вимог щодо термоізоляції, інклюзивності та безпеки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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