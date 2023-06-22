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Буча, Макарів, Вишгород. Держава оголосила перші торги на відновлення багатоповерхівок
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області оголосила перші торги на ремонт багатоповерхівок, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії проти України. Про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.
Йдеться про два будинки в Бучі (дев'ятиповерхівка на Яблунській, 17, і п'ятиповерхівка в ЖК "Нова Буча" на вулиці Бориса Гмирі, 11/6), два у Макарові (Дмитрія Ростовського, 62, і Проєктна, 10), один у Вишгороді (Грушевського, 1), а також адміністративну будівлю в Бородянці (Центральна, 331).
Бюджет ремонту різний для кожного будинку й становить від 27,8 млн грн до 96,0 млн грн.
Будинки були пошкоджені внаслідок влучання боєприпасів або пожеж. Там потрібно капітально відновити як самі будівлі, так і мережі водо- та електропостачання, а також опалення.
У тендері можуть взяти участь усі будівельні компанії, які мають досвід подібних проєктів, обладнання, працівників та фінансову спроможність.
Після визначення переможця буде укладено договір та розпочнуться будівельні роботи, які виконуватимуться згідно з чинними будівельними нормами, зокрема з урахуванням сучасних вимог щодо термоізоляції, інклюзивності та безпеки.
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