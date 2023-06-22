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Екологічні збитки внаслідок підриву Каховської ГЕС становлять $1,5 мільярда, – Шмигаль
11:38 22.06.2023 |
Руйнування окупантами дамби Каховської ГЕС завдало збитків навколишньому середовищу приблизно на суму $1,5 млрд.
Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на конференції з відновлення України в Лондоні, передає AFP.
"Щодня Росія завдає Україні нових втрат", - зазначив він.
За його словами, загальна вартість відновлення України, оцінена Світовим банком у $411 млрд, "зростатиме, особливо після підриву росіянами Каховської ГЕС".
Шмигаль уточнив, що "попередні оцінки" екологічних збитків у розмірі $1,5 млрд після прориву дамби не включають "збитки для сільського господарства, інфраструктури, житла та витрати на відновлення самої станції".
Як повідомлялося, за орієнтовними підрахунками Держекоінспекції, можлива загибель диких тварин унаслідок підриву Каховської греблі оцінюється у понад 883 млн грн.
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