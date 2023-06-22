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Австралійський бізнесмен Форрест підтвердив плани інвестувати $500 млн у Фонд розвитку України UDF
10:54 22.06.2023 |
Австралійський бізнесмен, голова інвестиційної компанії Tattarang і компанії Fortescue Metals Ендрю Форрест (Andrew Forrest) вкладе $500 млн у Фонд розвитку України UDF, який створюють разом з інвесткомпанією BlackRock, повідомляє Мінекономіки України з Конференції з відновлення в Лондоні.
Як ідеться в релізі на його сайті, Форрест буде стратегічним радником зі створення UDF і його інвестиційних груп - зелених стратегічних металів, зеленого заліза, зеленого водню і зеленої електроенергії, і виступатиме у складі консультативної групи для українського уряду.
Зі свого боку Форрест, виступаючи на конференції, закликав інших світових інвесторів побачити в Україні можливості відмінних довгострокових інвестицій.
Уточнюється, що ідею UDF задумав і розробив Форрест, надихнувшись планом Маршалла Другої світової війни, і ще в березні 2022 року він звернувся до голови BlackRock Ларрі Фінка, щоб отримати консультативну підтримку щодо створення інвестиційного механізму.
Уперше публічно про його плани виступити якірним інвестором та інвестувати $500 млн у фонд для розвитку напряму зеленої енергетики стало відомо в листопаді 2022 року.
У травні 2023 року Міністерство економіки України оголосило про призначення BlackRock FMA консультантом із дизайну Фонду розвитку України.
"Ми не маємо прагнути відновити те, чим була Україна з її застарілою інфраструктурою радянської епохи... Ми побудуємо майбутнє, яке буде цифровим, зеленим, справедливим і вільним від корупції", - сказав Форрест на конференції.
У пресрелізі зазначається, що благодійна організація Minderoo Foundation від Forrests уже внесла мільйони доларів на допомогу українському народу, зокрема профінансувала першу гуманітарну партію зерна з України в серпні та забезпечила критично важливі приміщення для зберігання зерна для фермерів, урожай яких інакше загинув би. Крім того, для забезпечення енергопостачання було надано 180 генераторів.
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