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Норвегія виділила 25 мільйонів євро на страхування інвестицій в Україну
23:52 21.06.2023 |
Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення 25 мільйонів євро на страхування для розвитку приватного бізнесу та стимулювання інвестицій в Україну.
Про це заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт на Конференції з відновлення України в Лондоні, передає Інтерфакс-Україна.
"Надаючи допомогу Україні, ми повинні зробити так, щоб місцевий бізнес був у виграші. Тому сьогодні ми оголосили про пожертву в розмірі 25 млн євро, щоб надати більше страхових та гарантійних механізмів, щоб компанії були готові інвестувати", - сказала вона.
Хюітфельдт уточнила, що це частина норвезької програми вартістю 7 млрд євро для України.
Вона також наголосила на важливості надійної правової системи, відданості боротьбі з корупцією та поділу тягаря, коли йдеться про інвестиційні ризики, а також відзначила як позитивний чинник реформу децентралізації.
Раніше на конференції віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс анонсував підписання у цей день угоди щодо запуску експериментальної схеми військового страхування. Він також додав, що ЄС також працює над пілотним проєктом схем гарантування експортних кредитів в Україну.
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