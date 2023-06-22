Норвегія виділила 25 мільйонів євро на страхування інвестицій в Україну

Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення 25 мільйонів євро на страхування для розвитку приватного бізнесу та стимулювання інвестицій в Україну.

Про це заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт на Конференції з відновлення України в Лондоні, передає Інтерфакс-Україна.

"Надаючи допомогу Україні, ми повинні зробити так, щоб місцевий бізнес був у виграші. Тому сьогодні ми оголосили про пожертву в розмірі 25 млн євро, щоб надати більше страхових та гарантійних механізмів, щоб компанії були готові інвестувати", - сказала вона.

Хюітфельдт уточнила, що це частина норвезької програми вартістю 7 млрд євро для України.

Вона також наголосила на важливості надійної правової системи, відданості боротьбі з корупцією та поділу тягаря, коли йдеться про інвестиційні ризики, а також відзначила як позитивний чинник реформу децентралізації.

Раніше на конференції віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс анонсував підписання у цей день угоди щодо запуску експериментальної схеми військового страхування. Він також додав, що ЄС також працює над пілотним проєктом схем гарантування експортних кредитів в Україну.