ЄБРР вже цього року виділить Україні 600 млн євро на енергетику

Європейський банк реконструкції та розвитку вже цього року виділить Україні 600 мільйонів євро на енергетику. Сьогодні були підписані перші меморандуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами прем'єра сьогодні було підписано низку меморандумів між Банком та "Укргідроенерго", "Укренерго" і "Нафтогазом".

Газовий сектор

"Посилюємо газовий сектор України. Меморандум ЄБРР із "Нафтогазом" передбачає три головні напрямки співпраці", - повідомив Шмигаль.

За даними прем'єра, серед них:

* формування стратегічних запасів природного газу,

* інвестиції для декарбонізації та зменшення викидів метану,

* інвестиції для підвищення енергоефективності.

Галузь економіки

Шмигаль повідомив, що ЄБРР надасть допомогу у відновленні та модернізації гідроелектростанцій, а також в посиленні їх надійності та ефективності.

"Після звільнення території Каховського водосховища плануємо розробку дорожньої карти реконструкції ГЕС", - додав він.

Підтримка "Укренерго"

"Також ЄБРР підтримає "Укренерго". Мета - дати компанії ресурси для покриття критичних витрат", - пояснив прем'єр.

Зокрема, за його словами, Банк надасть ресурси із забезпечення стабільної та безперебійної передачі й диспетчеризації електроенергії.

"Для Уряду важливо якнайшвидше здійснити комплекс заходів із відновлення, щоб максимально убезпечити електроенергетичну інфраструктуру", - підсумував він.