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ЄБРР вже цього року виділить Україні 600 млн євро на енергетику
23:24 21.06.2023 |
Європейський банк реконструкції та розвитку вже цього року виділить Україні 600 мільйонів євро на енергетику. Сьогодні були підписані перші меморандуми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.
За словами прем'єра сьогодні було підписано низку меморандумів між Банком та "Укргідроенерго", "Укренерго" і "Нафтогазом".
Газовий сектор
"Посилюємо газовий сектор України. Меморандум ЄБРР із "Нафтогазом" передбачає три головні напрямки співпраці", - повідомив Шмигаль.
За даними прем'єра, серед них:
* формування стратегічних запасів природного газу,
* інвестиції для декарбонізації та зменшення викидів метану,
* інвестиції для підвищення енергоефективності.
Галузь економіки
Шмигаль повідомив, що ЄБРР надасть допомогу у відновленні та модернізації гідроелектростанцій, а також в посиленні їх надійності та ефективності.
"Після звільнення території Каховського водосховища плануємо розробку дорожньої карти реконструкції ГЕС", - додав він.
Підтримка "Укренерго"
"Також ЄБРР підтримає "Укренерго". Мета - дати компанії ресурси для покриття критичних витрат", - пояснив прем'єр.
Зокрема, за його словами, Банк надасть ресурси із забезпечення стабільної та безперебійної передачі й диспетчеризації електроенергії.
"Для Уряду важливо якнайшвидше здійснити комплекс заходів із відновлення, щоб максимально убезпечити електроенергетичну інфраструктуру", - підсумував він.
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