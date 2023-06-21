У Польщі підготували закон про страхування вантажів для України

Влада Польщі підготувала закон, який дозволить розширити страхування та захист вантажів, які прямують до та з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Польщі у Twitter.

Як розповів глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, даний закон стосується також захисту інвестиційної діяльності. А на його основі буде створено програму відбудови України.

Відомо, що страхування вантажу можна буде зробити через польську експортну кредитну агенцію KUKE.

Також у випадку прийняття закону Росія не зможе завадити польсько-українським торговим взаєминам, а Україна прокладе собі широкий шлях до Євросоюзу.