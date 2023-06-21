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АНАЛІТИКА

Україна покращила позиції у світовому рейтингу виробників сталі

17:42 21.06.2023 |

Економіка

 

У січні - травні 2023 року вітчизняні металургійні підприємства виробили 2,39 млн т сталі, що дозволило Україні піднятися з 26-го на 25-те місце у світовому рейтингу Worldsteel.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє об'єднання підприємств «Укрметалургпром».

«Світова виплавка сталі у січні - травні 2023 р. становить 785,96 млн т, що на 1,19% нижче показника січня - травня 2022 р. (795,41 млн т) <...> Україна (2,39 млн т, або 56,35% відносно січня - травня 2022 р.) піднялася з 26 на 25 місце серед 64 країн-виробників сталі», - йдеться в повідомленні.

Україна покращила позиції у світовому рейтингу виробників сталі

 

Лідером за обсягами виробництва сталі є Китайська Народна Республіка, металурги якої виплавили 444,63 млн т, що на 1,6% вище показника січня - травня 2022 р. (437,63 млн т). Частка КНР у світовому виробництві сталі становить 56,6%.

За обсягами виробленого чавуну Україна (2,35 млн т, або 56,07% відносно січня - травня 2022 р.) залишилась на 17-й позиції серед 40 країн-виробників.

Україна покращила позиції у світовому рейтингу виробників сталі

 

Перше місце і тут належить КНР, металурги якої в зазначений період виплавили 374,74 млн т чавуну (+3,2% до показників минулого року). Частка китайського чавуну в світовому виробництві становить 62,97%.

Загалом же металургійні підприємства країн світу виробили 595,08 млн т чавуну, з яких 548,23 млн т доменним способом і 46,85 млн т методом прямого відновлення. Це на 1,17% вище за показник п'яти місяців 2022 р. (588,18 млн т).

Як повідомлялося, упродовж січня - травня 2023 року металургійні підприємства виробили понад 56% чавуну і сталі та 52% прокату відносно показників минулого року.
 

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