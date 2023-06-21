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АНАЛІТИКА

Британський уряд гарантує 3 мільярди для економіки України

 

Великобританія надасть підтримку економіці України в розмірі 3 мільярди доларів (2,7 мільярда євро - Ред.) протягом наступних трьох років. Таку заяву британського прем'єр-міністра Ріші Сунака опублікували на офіційному сайті уряду Сполученого Королівства у середу, 21 червня. Допомогу нададуть в тому числі у вигляді гарантії позик Світового банку (СБ). Фінансування буде спрямовано на підтримку життєво важливих державних структур, включно з витратами на сферу освіти й охорони здоров'я.

За оцінками Даунінг-стріт, ВВП України скоротився на 29 відсотків від початку війни. У британському уряді наголошують, що це - перший двосторонній пакет багаторічної фінансової допомоги, наданий країною G7, що "підкреслює непохитну відданість Великобританії Україні як нині, так і в майбутньому".

Таким чином, невійськова допомога Великобританії Україні становить понад 4,7 мільярда фунтів стерлінгів (5,5 мільярда євро - Ред.).

Міжнародна конференція з відновлення України у Лондоні

Дводенна Міжнародна конференція з відновлення України відкривається 21 червня в Лондоні. На неї з'їдуться понад 1000 високопосадовців із 61 країни, а також представники промисловості, бізнес-кіл та глобальні інвестори.

Тим часом король Чарльз III прийняв у Сент-Джеймському палаці в Лондоні ключових учасників конференції. Монарх провів аудієнцію, зокрема, з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, держсекретарем США Ентоні Блінкеном і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

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