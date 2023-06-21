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АНАЛІТИКА

Європейські країни збудують військові заводи в Україні. Тривають переговори – Reuters

Європейські країни збудують військові заводи в Україні. Тривають переговори – Reuters

 

Україна веде переговори з Західними військовими компаніями щодо будівництва заводів на території країни. Контракти можуть бути підписані протягом найближчих місяців. Про це заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв повідомив агентству Reuters.

Він уточнив, що йдеться про виробників із Німеччини, Італії, Франції та східної Європи.

"Ми перебуваємо в процесі дуже детальних переговорів. І ми впевнені, що протягом наступних кількох місяців у нас будуть підписані угоди про контракти", - сказав Боєв у кулуарах Паризького авіасалону.

За його словами, завдяки залученню іноземних збройових компаній Україна зможе ефективніше задовольняти власні потреби, а також розвивати оборонну промисловість, щоб орієнтуватися на глобальних клієнтів.

"Для майбутнього стримування агресії буде потрібна сильна оборонна промисловість в Україні, сильні збройні сили. Ось чому ми вважаємо, що прихід міжнародних партнерів, створення виробництв та включення країни до системи безпеки вільного світу дуже важливі", - наголосив Боєв.

У рамках Паризького авіасалону заступник міністра також встановлював контакти з виробниками безпілотників.

"Ми обговорюємо різні рівні співпраці. І деякі компанії кажуть, що вони готові прийти, інвестувати та виробляти дрони", - сказав Боєв.

Уточнити, про які саме компанії йдеться, він відмовився.

Переговори щодо виробництва безпілотних літальних апаратів можуть тривати більше часу. Але, за словами Боєва, виробництво в Україні буде вигідним, враховуючи досвід використання безпілотних літальних апаратів, що існує в країні. Також це дозволить створити робочі місця у західній та центральній Україні.

За словами анонімного джерела агентства, європейські правила та стандарти щодо тестування дронів можуть ускладнити компаніям згоду на виробництво та тестування безпілотних літальних апаратів в Україні.

Але Боєв сподівається, що країна зможе залучити іноземних виробників безпілотників, - уряд України може запропонувати суттєву підтримку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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