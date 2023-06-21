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АНАЛІТИКА

В Україні запускають програму для підприємців та переселенців, які хочуть долучитися до відбудови Джерело: https://biz.censor.net/n3425877

23:36 20.06.2023 |

Економіка, Україна

 

В Україні запускають безоплатну освітню програму Ukraine Rebuilding Task Force для внутрішньо переміщених осіб, підприємців, фахівців і керівників компаній та організацій, які долучатимуться до міжнародних проєктів із відбудови та реконструкції України.

Як ідеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, програма доступна на порталі "Дія.Бізнес".

Малий та середній бізнес навчатимуться будувати співпрацю з міжнародними компаніями, а також дізнаються, як шукати партнерів чи фінансування за кордоном.

Програма доступна для представників таких секторів, як архітектура та містопланування, інжиніринг, консалтинг і будівельна галузь. Також взяти участь можуть переселенці й жінки, які працюють або працювали у відповідних галузях.

Навчання відбуватиметься в онлайн-форматі та складатиметься з восьми навчальних модулів. Триватиме з вересня 2023 року до травня 2024 року.

Заповнити аплікаційну форму можна до 22 серпня 2023 року тут.

Програму Ukraine Rebuilding Task Force розроблено Visionest Institute (Естонія) та впроваджено у співпраці з Офісом з розвитку підприємництва та експорту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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