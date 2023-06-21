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США пропонує українським бізнесам гранти від 600 тисяч до 1,2 мільйона: умови
18:34 20.06.2023 |
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) пропонує українським підприємцям гранти на підтримку безперервності та відновлення бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Українські підприємці за цією програмою можуть отримати гранти в сумі від 600 тисяч до 1,2 мільйона гривень.
"Кошти можна витрачати на переміщення або відновлення бізнесу в умовах війни, розширення на зовнішні ринки, а також підтримку рівня наявних бізнес-можливостей та/або їхнім покращенням", - йдеться в повідомленні.
Грант можуть отримати підприємства таких секторів:
* ІТ та інжиніринг;
* виробництво (електронне обладнання та прилади, меблі, одяг та взуття, продукти харчування тощо);
* послуги (автоматизація, консалтинг, освіта, комунікації тощо);
* креативні індустрії (фільми, аудіовізуальні матеріали, мода та виробництво крафтової продукції).
Підприємства мають бути зареєстровані як ФОП, приватні підприємства, ТОВ, АТ, що мають штат до 250 працівників та річний оборот до 50 млн євро.
Заявку на участь в програмі можна подати за посиланням.
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