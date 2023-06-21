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Офіційне безробіття в Україні впало до історичного мінімуму
17:53 20.06.2023 |
Рівень офіційного безробіття в Україні знизився до чергового історичного мінімуму. Станом на кінець травня лише 49,7 тисяч осіб отримували допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.
За даними статистики, у травні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 119,2 тисячі, серед яких 85,5 тисячі - жінки. Рік тому було 311,0 тисяч безробітних.
Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 264,9 8 до 49,7 тисячі осіб.
Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становить 41,3 тисячі. Навантаження одне вільне місце становить 3,0.
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