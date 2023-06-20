Фінансові новини
- |
- 20.06.23
- |
- 18:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Допомогу для відновлення України потрібно надавати ефективно, поспіх не завжди корисний - глава британського МЗС
17:40 20.06.2023 |
Британська влада націлена на те, щоб допомагати Україні відновлювати свою економіку, проте вважає важливим переконатися, що виділені кошти використовуватимуть максимально ефективно, заявив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.
"Коли ми говоримо про великі суми, найважливіше - не швидкість, а те, наскільки ефективно ми їх використовуємо", - сказав він на пресконференції в Лондоні.
Клеверлі наголосив, що, зокрема, важливо, щоб Україна провела реформи, необхідні для ефективного використання допомоги, яку виділяє Захід.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
ТОП-НОВИНИ
|Повернення довоєнного податкового режиму. У Раді назвали правки до другого читання
|Корупція в Міноборони. Чому Байден відмовив Україні у прискореному прийомі до НАТО
|Макрон повідомив про розгортання в Україні системи SAMP/T
|Сі пообіцяв Блінкену не постачити зброю Москві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Офіційне безробіття в Україні впало до історичного мінімуму
|Допомогу для відновлення України потрібно надавати ефективно, поспіх не завжди корисний - глава британського МЗС
|Євросоюз встановить Україні «маяки» для отримання фінансової допомоги
|Страхове покриття від воєнних ризиків до повномасштабного вторгнення РФ мав 21% опитаних компаній - дані АmCham
|Експорт через «зерновий коридор» за минулий тиждень скоротився на 33%, наступного ситуація буде гіршою - УКАБ
|ВР пропонують закріпити права на земельні ділянки с/г призначення за фермерськими господарствами
|Неможливість придбання страховки від перерви в бізнесі є однією з основних перешкод для інвестицій - опитування
Бізнес
|Meta розробила генеративну модель штучного інтелекту для перетворення тексту на мову
|Оновлений Opel Corsa отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Найбільша інвестиція в історії Ізраїлю. Intel побудує завод за $25 млрд – Нетаньягу
|Whisper Aero представила найтихіший у світі двигун для електричних літаків
|У Сінгапурі збільшать кількість роботів для патрулювання вулиць і публічних місць
|Алгоритми штучного інтелекту винайшли ліки «проти старіння»
|Більше ніяких i9, i7, i5 та i3: Intel більше не використовуватиме символ «i» у назвах процесорів та вводить позначку Ultra