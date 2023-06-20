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АНАЛІТИКА

Євросоюз встановить Україні «маяки» для отримання фінансової допомоги

 

Європейський Союз з 2024 року збирається надавати фінансову допомогу Україні на щоквартальній основі, а не на щомісячній, як зараз. Він також прив'яже її до виконання певних реформ. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Україна мужньо бореться з вторгненням Росії та потребує нашої стабільної фінансової підтримки, щоб протистояти величезним витратам, до яких воно призводить. Євросоюз пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, і ми вірні своєму слову", - заявила фон дер Ляєн.

У вівторок, 20 червня, вона презентувала в Брюсселі новий план фінансової допомоги Україні на період 2024-2027 років у загальному розмірі 50 млрд євро.

За його умовами Україна отримуватиме транші за фіксованим щоквартальним графіком на основі платіжних запитів і після перевірки комісією виконання відповідних умов.

Якщо якась з умов не буде виконана, комісія вираховуватиме відповідну суму з платежу. Ці гроші не згоратимуть: Україна зможе отримати вирахувану суму, якщо виконає відповідну умову, але не пізніше ніж через рік після початкового дедлайну.

Детального переліку умов у програмі поки що немає, але Єврокомісія вказує, що вони будуть об'єднані у дві групи:

→ базові вимоги: макрофінансова стабільність, бюджетний контроль, управління державними фінансами тощо;
→ галузеві та структурні реформи.

Значна увага буде приділена реформі державного управління та належного врядування, боротьбі з корупцією та шахрайством, а також іншим реформам, необхідним для наближення країни до принципів, правил та норм Європейського Союзу (Union acquis).

Пряма фінансова допомога у вигляді грантів та позик не єдиний "стовп" майбутньої програми підтримки України.

Євросоюз також збирається сприяти залученню та мобілізації державних та приватних інвестицій для відновлення та відбудови України. Третій "стовп" - це технічна допомога та інші допоміжні заходи.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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