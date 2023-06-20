Несподіваний вплив війни: у місцевих бюджетах зафіксували історичний профіцит

Місцеві бюджети України, попри війну, мають історично високий профіцит - тобто їхні доходи перевищують видатки. Це пов'язано зі значним збільшенням військовослужбовців з порівняно високими зарплатами, пояснив головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

"Ми бачимо, що в цьому році місцеві бюджети мають профіцит, який є історично рекордним. Це пов'язано, по-перше, з підвищенням надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Військові частини закріплені за певними регіонами, і таким чином усі місцеві бюджети в Україні мають додатковий ресурс за рахунок, умовно кажучи, військових", - пояснив він на брифінгу для журналістів.

Аналітик сказав, що цей бюджетний профіцит створює своєрідний резерв, який можна пускати на ліквідацію руйнувань критичної інфраструктури.

"У Дніпропетровській області уже анонсовані значні капітальні видатки на реконструкцію систем водопостачання, а можливо, й іригації. Такі капітальні інвестиції дещо підвищать ВВП. Не сильно, звісно, але це пом'якшить [негативний] вплив з боку агросектору та, можливо, промисловості та генерації електроенергії", - сказав він.

У 2022 році місцеві бюджети були виконані із профіцитом 70,8 млрд грн. Натомість у державного бюджету таке значення від'ємне та перевищило 910 млрд грн.

Податок на доходи фізичних осіб з основною ставкою 18% - головне джерело доходів місцевих бюджетів. За даними порталу Децентралізація, у структурі їхніх доходів за 2022 рік на ПДФО припадало 49%. Для порівняння, друге за величиною джерело - субвенції з державного бюджету - забезпечувало тільки 21%, а третє - єдиний податок - 9%.