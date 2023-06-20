Фінансові новини
- |
- 20.06.23
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Втрати української економіки через заміновані поля становитимуть $800 млн щорічно - дослідження
15:44 20.06.2023 |
Українська економіка щорічно втрачатиме $800 млн через простій замінованих полів, підраховано в дослідженні Top Lead.
"Українські аграрії вже понад рік страждають від російських обстрілів. Вони зазнають матеріальних втрат, оскільки вибухонебезпечні предмети заважають виконувати сільгоспроботи. Знищена військова техніка, ракети та дрони виділяють важкі метали, вибухонебезпечні речовини та продукти горіння. Ракети та снаряди, які падають на поля, унеможливлюють їх оброблення, забруднюють землю, пожежі знищують посіви", - зазначено в дослідженні.
За підрахунками експертів, втрати сільського господарства від повномаштабного вторгнення, станом на 24 квітня 2023 року, становили $8,7 млрд, з яких $6 млрд - втрати сільгосптехніки, $2 млрд - загублена або вкрадена продукція і ресурси, $0,5 млрд - багаторічні культури, $0,3 млрд - тварини та аквакультура.
Площа замінованих полів наразі сягнула 8 млн га, з яких 6 млн га розміщуються на окупованих територіях, 2 млн га - на звільнених.
Дослідження проводили за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, ТОВ "СП "Нібулон", ТОВ "Адама Україна" та польського видання Gazeta Wyborza.
Як повідомлялося, міжвідомча робоча група з гуманітарного розмінування визначила як пріоритетні для розмінування 470 тис. га земель, 100 тис. га з яких уже достроково розміновано.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
ТОП-НОВИНИ
|Повернення довоєнного податкового режиму. У Раді назвали правки до другого читання
|Корупція в Міноборони. Чому Байден відмовив Україні у прискореному прийомі до НАТО
|Макрон повідомив про розгортання в Україні системи SAMP/T
|Сі пообіцяв Блінкену не постачити зброю Москві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Несподіваний вплив війни: у місцевих бюджетах зафіксували історичний профіцит
|Кабмін дозволив тимчасові сміттєзвалища в умовах воєнного стану
|Втрати української економіки через заміновані поля становитимуть $800 млн щорічно - дослідження
|Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent - біля $76,8 за барель
|Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
|Україна стала членом Банку розвитку Ради Європи
Бізнес
|Meta розробила генеративну модель штучного інтелекту для перетворення тексту на мову
|Оновлений Opel Corsa отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Найбільша інвестиція в історії Ізраїлю. Intel побудує завод за $25 млрд – Нетаньягу
|Whisper Aero представила найтихіший у світі двигун для електричних літаків
|У Сінгапурі збільшать кількість роботів для патрулювання вулиць і публічних місць
|Алгоритми штучного інтелекту винайшли ліки «проти старіння»
|Більше ніяких i9, i7, i5 та i3: Intel більше не використовуватиме символ «i» у назвах процесорів та вводить позначку Ultra