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Комітет Ради визначив критерії, які дозволять бізнесу уникнути перевірок

11:51 20.06.2023 |

Економіка, Право

 

Американська компанія General Electric через санкції припинила обслуговування і ремонт газових турбін свого виробництва, встановлених на російських ТЕС.

Про це повідомляє видання «Коммерсант» із посиланням на представників генеруючих компаній, передає Укрінформ.

Зазначається, що GE закрила доступ до системи моніторингу роботи турбін із РФ. На наступному етапі, вважають співрозмовники видання, припиняться поставки оригінальних запчастин для турбін GE і Alstom.

GE зупинила роботу після набуття чинності розширеними санкціями США, які забороняють американським організаціям надавати інжинірингові послуги будь-яким особам в РФ.

Ремонти та заміна компонентів, зазначає видання, найбільш критичні для найпотужніших турбін, встановлених на ТЕС у Росії.

Обсяг потужності енергоблоків з імпортними турбінами різних марок у Росії оцінюється в 25 ГВт, а частка їх виробітку в країні становить 17%.

Як повідомлялося, розширені санкції США набули чинності 18 червня.
Ключові теги: США, Росія
 

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