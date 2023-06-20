Уряд спростив процедуру закупівель для збільшення енергоефективності

Кабінет Міністрів вніс зміни до особливостей здійснення публічних закупівель товарів і послуг, які мають сприяти прискоренню виконанню робіт із покращення показників енергоефективності бюджетних установ та інфраструктури місцевих громад.

Як передає Укрінформ, відповідну постанову було затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України 19 червня 2023 року, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Підвищення енергоефективності споруд - це складова нашої енергетичної незалежності. Сьогодні прийнято рішення про спрощення закупівель послуг енергосервісу, яке покликане, перш за все, прискорити такі закупівлі, аби встигнути до наступного опалювального сезону зменшити енергоспоживання. Так, за рахунок спрощення розрахунку базового рівня споживання, а також скасування зобов'язання затверджувати істотні умови договору з органом управління, закупівлі енергосервісу можна буде скоротити на 3-5 місяців, і вже до наступного опалювального сезону встигнути впровадити енергоефективні заходи», - пояснює заступник міністра економіки України Надія Бігун.

Також передбачається, що для проєктів, які забезпечують економію понад 50% на енергоносіях, передбачено укладання прямого договору, за умови, що виконавець має досвід втілення аналогічних проєктів. Але у цьому разі передбачається, що після укладення енергосервісного договору замовник має кожні пів року надавати Держенергоефективності інформацію щодо результатів його виконання.

Як прогнозують в Міністерстві економіки України, реалізація відповідних змін дозволить не тільки прискорити процедуру закупівлі енергосервісу, а й створити додаткові сприятливі умови для залучення приватних інвестицій в проєкти з підвищення енергоефективності будівель соціально-гуманітарної сфери та об'єктів життєдіяльності громад.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство енергетики України і Європейська комісія підписали робочий план на 2023 рік, який спрямований на подальшу реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства.