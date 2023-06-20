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Spiegel: міжнародні корпорації працевлаштують понад чверть мільйона українських біженців
09:42 20.06.2023 |
Міжнародні компанії об'єднали зусилля, вони хочуть допомогти з працевлаштуванням понад чверть мільйона біженців. Переважно йдеться про жінок з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
"Десятки великих міжнародних компаній погодилися навчити і найняти понад 250 000 осіб, які залишають Україну, в основному жінок, і біженців з інших країн Європи", - йдеться у матеріалі.
Компанії, зокрема компанії з філіями в Німеччині, взяли на себе таке зобов'язання в понеділок у Парижі на конференції, організованій Tent Partnership for Refugees. Це втілив у життя курдський підприємець Хамді Улукая, який заробив мільярди як іммігрант у США.
До числа компаній-учасників входять Accenture, Adecco, Amazon, Cisco, Generali, Hilton, ISS, Marriott International, Microsoft, Randstad, Starbucks і The Body Shop. Тільки великі агентства тимчасового працевлаштування хочуть працевлаштувати близько 150 000 біженців.
"Оскільки кінця війни РФ проти України поки що не видно, вкрай важливо запропонувати мільйонам біженців довгострокову інтеграцію і можливість отримати роботу", - заявив віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас.
Підприємець Улукая сказав, що жінкам з України під час пошуку роботи доводиться стикатися з великою кількістю перешкод. Йдеться про незнання місцевої мови та проблеми при догляді за дітьми.
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