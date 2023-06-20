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Кабмін затвердив оновлені лист про наміри та меморандум із МВФ, найближчим часом очікується транш у $900 млн - Шмигаль

23:01 19.06.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів затвердив оновлені лист про наміри та меморандум із МВФ про економічну та фінансову політику, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На сьогоднішньому засіданні уряду ухвалюємо ключове рішення для макрофінансової стабільності держави. Затверджуємо оновлені лист про наміри та меморандум із МВФ щодо економічної та фінансової політики", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в понеділок.

За його словами, у документах зафіксовано зобов'язання України, які влада вже реалізує і буде реалізовувати в майбутньому, зокрема поліпшення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією.

"Очікуємо найближчим часом отримати наступний транш від фонду на суму $900 млн", - заявив прем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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