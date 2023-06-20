Кабмін затвердив порядок виплати одноразової допомоги для тих, хто проживає в зоні підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях

Кабінет Міністрів затвердив порядок виплати одноразової матеріальної допомоги у розмірі 5 тис. грн для осіб, які проживають у зоні підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні окремим розпорядженням встановлюємо порядок виплати одноразової матеріальної допомоги в розмірі 5 тис. грн для осіб, які проживають у зоні підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в понеділок.

Прем'єр нагадав, що Кабмін уже виділив 980 млн грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій людям, чиї будинки були пошкоджені чи зруйновані внаслідок цієї трагедії, і ще 560 млн грн - на одноразові виплати постраждалим.

Як повідомили в Міністерстві реінтерації тимчасово окупованої території, жителі Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, можуть отримати одноразову грошову допомогу: 5 тис. грн від уряду та 6,6 тис. грн від Міжнародної організації з міграції ООН. "Звертаємо увагу, що люди, які виїхали з 6 червня з підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію, також мають право на отримання зазначених вище виплат", - ідеться в повідомленні.